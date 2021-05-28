Минэкологии о лесных пожарах в Нюрбинском улусе

По сведениям Минэкологии Якутии на территории лесного фонда республики проводятся работы по тушению 4 лесных пожаров общей площадью пройденной огнем 208,0 га, расположенных на территории 3 районов (Томпонского-1, Нюрбинского-2, Олекминского-1).

На тушении лесных пожаров задействовано 241 человек и 21 единица техники. Из числа приостановленных решением КЧС и ОПБ РС(Я) действует 7 пожаров на общей площади 280,0 га.

За сутки ликвидировано 2 лесных пожара в Нюрбинском и Сунтарском районах.

По словам руководителя Департамента лесного надзора и охраны лесов Минэкологии Якутии Владимира ИВАНОВА ситуация в Нюрбинском улусе постепенно стабилизируется.

«Накануне на подмогу в район дополнительно направлены 26 работников парашютно-десантной пожарной службы Якутского отделения ФБУ «Авиалесоохрана», которые сразу же были доставлены в места тушения пожаров», — сообщил он.

На контроле в системе ИСДМ-Рослесхоз находится 60 термоточек на общей площади 25 986 га.

На территории 5-х районов введен особый противопожарный режим: Оймяконский, Сунтарский, Таттинский, Томпонский, Нюрбинский.