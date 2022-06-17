Минэкологии напоминает о запрете использования электронных манков при охоте!

В последнее время участились случаи нарушения природоохранного законодательства, а именно — использование при любительской и спортивной охоте электронных устройств, имитирующих звуки, издаваемые охотничьими животными и иными животными в период охоты на водоплавающую дичь. Согласно п.62.11 Правил охоты, утвержденного Министерством природных ресурсов и экологии РФ от 24 июля 2020 г. № 477, запрещается использование электронных устройств, имитирующих звуки, издаваемые охотничьими животными и иными животными при любительской и спортивной охоте, за исключением осуществления охоты в целях осуществления научно-исследовательской деятельности.

В соответствии ч. 1.2 ст. 8.37 КоАП РФ за использование электронных устройств при любительской и спортивной охоте влечет для граждан лишение права осуществлять охоту на срок от одного года до двух лет, наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой.

За сезон охоты 2021-2022 гг. госинспекторами Дирекции биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков Якутии изъято 28 электронных устройств, имитирующих голоса птиц, которые использовались в сезон охоты на водоплавающую дичь.

Часто охотники задаются вопросом: «Для чего продают в охотничьих магазинах электронные устройства разных моделей и типов, имитирующих голоса птиц, если они запрещены?».

Ответ кроется в следующем. Спектр их применения широк, чем кажется на первый взгляд. К примеру, орнитологи умело используют электронный манок, воспроизводя звуки живой природы, для кольцевания птиц, которые попадают в хитро расставленные тенета под звуки призывной песни. Фотохудожники-анималисты с помощью заказной песни электронного манка раскрывают потаенные уголки, запечатлев эмоции живой природы в ярких кадрах своих фотогалерей. Можно использовать электроманки и для обучения охотника. Слушая звуки, издаваемые электроманком, и наблюдая за реакцией перелетных птиц, охотник может научиться подражать звукам манка, а значит, и голосам животного мира. Вполне легально можно использовать электроманки при осуществлении охоты в целях научно-исследовательской деятельности, в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов, содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания, охоты в целях регулирования численности.

Отметим, что применение электронных устройств, имитирующих голоса зверей и птиц, было запрещено правилами охоты, утвержденными Главохотой еще в 1988 году приказом №1 от 4 января, а затем и Приказом Минприроды России от 24 июля 2020 г. № 477. Почему электронный манок запрещен? Использование такого средства как электронный манок, отрицательно влияет на численность популяции того или иного вида, и тем самым наносит неконтролируемый ущерб окружающей среде, причиняя вред экологии.

ГБУ РС (Я) «ДБР ООПТ и ПП».

Дирекция биологических ресурсов и ООПТ напоминает о запрете использования электронных манков при охоте

В последнее время участились случаи нарушения природоохранного законодательства, а именно — использование при любительской и спортивной охоте электронных устройств, имитирующих звуки, издаваемые охотничьими животными и иными животными в период охоты на водоплавающую дичь. Согласно п.62.11 Правил охоты, утвержденного Министерством природных ресурсов и экологии РФ от 24 июля 2020 г. № 477, запрещается использование электронных устройств, имитирующих звуки, издаваемые охотничьими животными и иными животными при любительской и спортивной охоте, за исключением осуществления охоты в целях осуществления научно-исследовательской деятельности.

В соответствии ч. 1.2 ст. 8.37 КоАП РФ за использование электронных устройств при любительской и спортивной охоте влечет для граждан лишение права осуществлять охоту на срок от одного года до двух лет, наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой.

За сезон охоты 2021-2022 гг. госинспекторами Дирекции биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков Якутии изъято 28 электронных устройств, имитирующих голоса птиц, которые использовались в сезон охоты на водоплавающую дичь.

Часто охотники задаются вопросом: «Для чего продают в охотничьих магазинах электронные устройства разных моделей и типов, имитирующих голоса птиц, если они запрещены?».

Ответ кроется в следующем. Спектр их применения широк, чем кажется на первый взгляд. К примеру, орнитологи умело используют электронный манок, воспроизводя звуки живой природы, для кольцевания птиц, которые попадают в хитро расставленные тенета под звуки призывной песни. Фотохудожники-анималисты с помощью заказной песни электронного манка раскрывают потаенные уголки, запечатлев эмоции живой природы в ярких кадрах своих фотогалерей. Можно использовать электроманки и для обучения охотника. Слушая звуки, издаваемые электроманком, и наблюдая за реакцией перелетных птиц, охотник может научиться подражать звукам манка, а значит, и голосам животного мира. Вполне легально можно использовать электроманки при осуществлении охоты в целях научно-исследовательской деятельности, в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов, содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания, охоты в целях регулирования численности.

Отметим, что применение электронных устройств, имитирующих голоса зверей и птиц, было запрещено правилами охоты, утвержденными Главохотой еще в 1988 году приказом №1 от 4 января, а затем и Приказом Минприроды России от 24 июля 2020 г. № 477. Почему электронный манок запрещен? Использование такого средства как электронный манок, отрицательно влияет на численность популяции того или иного вида, и тем самым наносит неконтролируемый ущерб окружающей среде, причиняя вред экологии.