15.01.2022
15:24
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Происшествия

Минэкологии комментирует участившиеся в Якутии трагедии

В связи с участившимися случаями отстрела лошадей в охотничьих угодьях республики Минэкологии Якутии напоминает, что в соответствии с п. 72.2 Правил охоты, запрещается стрелять «на шум», «на шорох», по неясно видимой цели.

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А также в соответствии с п. 62.15 Правил охоты, при осуществлении охоты запрещается, нахождение в охотничьих угодьях на механических транспортных средствах, с охотничьим оружием в расчехленном состоянии, а равно со снаряженным магазином или барабаном и имеющим патрон в патроннике. 
   

Данные нарушения приравниваются к административной ответственности в соответствии со ст. 8.37 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях

Фото: пресс-служба Минэкологии Якутии
Источник: пресс-служба Минэкологии Якутии
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