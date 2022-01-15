Минэкологии комментирует участившиеся в Якутии трагедии

В связи с участившимися случаями отстрела лошадей в охотничьих угодьях республики Минэкологии Якутии напоминает, что в соответствии с п. 72.2 Правил охоты, запрещается стрелять «на шум», «на шорох», по неясно видимой цели.

А также в соответствии с п. 62.15 Правил охоты, при осуществлении охоты запрещается, нахождение в охотничьих угодьях на механических транспортных средствах, с охотничьим оружием в расчехленном состоянии, а равно со снаряженным магазином или барабаном и имеющим патрон в патроннике.



Данные нарушения приравниваются к административной ответственности в соответствии со ст. 8.37 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях