07.07.2021
17:53
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Экология
Минэкологии: форель в водоемы Якутии выпускать не будут
В целях развития товарного рыбоводства, силами Чернышевского рыбоводного завода проводятся экспериментальные мероприятия по выращиванию форели. 06 июля 2021 года в садковую линию завода осуществлено вселение первой партии малька форели. Средняя навеска составила около 2 граммов. Следующие три года форель будет выращиваться в садках.
При достижении форели до товарных размеров более 1 кг запланирована ее реализация населению. Хотелось бы отметить, что форель завезена не для проведения мероприятий по искусственному воспроизводству, а для товарного выращивания и выпускаться в водоемы республики не будет.
Фото: Пресс-служба Минэкологии Якутии
Источник: Пресс-служба Минэкологии Якутии
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