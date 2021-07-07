07.07.2021
17:53
154

Экология

Минэкологии: форель в водоемы Якутии выпускать не будут

В целях развития товарного рыбоводства, силами Чернышевского рыбоводного завода проводятся экспериментальные мероприятия по выращиванию форели. 06 июля 2021 года в садковую линию завода осуществлено вселение первой партии малька форели. Средняя навеска составила около 2 граммов. Следующие три года форель будет выращиваться в садках.

При достижении форели до товарных размеров более 1 кг запланирована ее реализация населению. Хотелось бы отметить, что форель завезена не для проведения мероприятий по искусственному воспроизводству, а для товарного выращивания и выпускаться в водоемы республики не будет.

Фото: Пресс-служба Минэкологии Якутии
Источник: Пресс-служба Минэкологии Якутии
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх