Минэкологии без общественного обсуждения решило судьбу амгинских лесов

Фото с сайта Сахапарламент.ру

Руководство республики и население поставили перед свершившимся фактом

Предстоящие вырубки лесов в верховьях реки Амги в Алданском районе стали поводом большой общественной дискуссии. Общественность возмущается, минэкологии разводит руками, иркутская компания, выигравшая тендер на заготовку леса, спокойно готовится приступить к работе. Сахапарламент.ру провел журналистское расследование.

Кто заварил кашу?

А мы вспомним, с чего всё начиналось. Предыстория довольно простая. Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) загодя определило участки леса под вырубку, получило на его подготовку федеральные средства, провела там серьёзный комплекс работ, вплоть до строительства подъездных путей, и выставило их на аукцион.

Ни одно из предприятий Якутии туда не пришло. Причина банальна — в республике осталось только одно крупное лесозаготовительное предприятие — ООО ЛПК «АЛМАС» и у этого предприятия не было ни лишних средств, ни желания. «Алмас» уже много лет рубит лес на реке Витим. Да и, скорее всего, его директор Пётр МАКАРОВ прекрасно понимал, насколько амгинский лес является, скажем так, токсичным активом.

А иркутяне, у которых есть и деньги, и опыт, а за спиной маячат налаженные деловые связи с Китаем — пришли. И в лице ООО «Ангара» и ООО «Вудленд24» заключили договор аренды лесного участка в Амгинском и Алданском районах. С точки зрения закона у них абсолютно чистый контракт.

Свершившийся факт

Оспорить его в суде и дать им от ворот поворот гипотетически можно, но тогда следующий суд будет спрашивать с руководителей минэкологии: «А зачем и с какой целью они заварили всю эту кашу, брали федеральные деньги и готовили участки под вырубку? И самое главное, кто теперь будет возвращать потраченные федеральные средства и платить неустойку выигравшему аукцион предпринимателю?».

Ибо получается «картина «маслом» — наше, по идее радеющее за экологию, а на деле продающее лес министерство без общественного участия и обсуждения, поставило руководство республики и население перед свершившимся фактом.

Более всего этому возмутились жители пяти районов — Амгинского, Алданского, Томпонского, Таттинского, Чурапчинского — живущих по реке Амга.

«Ущерба быть не может»

Фото с сайта Сахапарламент.ру

Главный лесничий республики Алексей АГЕЕВ заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я):

— Аукционы прошли в конце прошлого года. Ранее на этих участках за счёт средств федеральных субвенций проводилось лесоустройство. Участки были приняты по всем параметрам лесосырьевой комиссией и поставлены на аукцион. Выиграли иркутские компании, наши компании в аукционе участие не приняли.

Нельзя сравнивать заготовку древесины в Якутии и в соседних регионах Забайкалья, Иркутской области, Красноярского края. Мы относимся к Восточно-сибирскому таёжному мерзлотному району. Согласно действующему законодательству, у нас в республике разрешена вырубка только спелого и перестойного леса возрастом от 101 года в эксплуатационных лесах и в защитных от 121 года и выше. Другие рубки у нас не предусмотрены.

В других регионах возможны различные виды рубок, когда под пилы попадает молодняк и даже приспевающая поросль… У нас такого не будет — можно рубить только спелый и перестойный лес. И будет тотальный и жёсткий контроль, как со стороны лесников, так и природоохранных органов и, конечно, общественности.

Ущерба быть не может. В договорах аренды входит обязанность арендаторов обеспечения пожарной безопасности, проведения всех профилактических мероприятий прокладка минерализованных полос, строительства лесных дорог для доставки средств пожаротушения и техники, при нарушении условий договора предусмотрены жесткие меры.

При соблюдении технологии лесозаготовок, и при использовании колесной техники по заготовке и вывозке древесины, ущерба, как такового не будет. Под технологией лесозаготовок подразумевается выдерживать предельно допустимые размеры лесосек (они не должны превышать 40 га), также сроки примыкания лесосек составляют у нас в республике 5 лет. Это предусмотрено для того, чтобы, не тронутый рядом с вырубкой лес мог дать осеменение и, соответственно, пошло возобновление.

Кроме того, на постоянной основе будет осуществляться контроль за выполнением всех мероприятий, и не только по заготовке древесины, но и по исполнению всех условий договора аренды, то есть выполнение всех противопожарных мероприятий, мер содействия возобновлению леса в виде плановых и внеплановых проверок. Помимо этого, будут проводиться патрульно-рейдовые мероприятия с участием общественности. У нас создан, и весьма успешно осуществляет свою деятельность институт общественных лесных инспекторов, которые фиксируют обнаруженные нарушения лесного законодательства, технологий использования лесов, нарушения правил пожарной и санитарной безопасности в лесах.

«У нас много леса»

Фото с сайта Ассоциация Лестех

Руководитель Департамента лесного хозяйства Минэкологии РС(Я) Андрей МИХАЙЛОВ:

«На территории республики разрешается вырубать 36 млн куб м леса, но, по нашим данным, ежегодно вырубается только 3% от допустимого объема.

«Перед нами стоит задача организовать многоцелевое и рациональное использование лесов, это делается для удовлетворения потребностей общества. Для целей отопления отводится в основном сухостойный, ветровальный и буреломный лес, для целей строительства в рубку назначается спелый и перестойный лес. Вырубка деревьев долгое время не велась должным образом, поэтому появилось очень много перестойного леса.

Это связано с тем, что у нас нет крупных лесозаготовительных компаний и качественных дорог», — сообщил он.

Ранее в той местности леспромхоз вел рубку с ежегодным объемом 120 тыс. куб. м.

Мнение министра

Фото из соцсети

Министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Сахамин АФАНАСЬЕВ:

— Право на использование лесных ресурсов имеют все юридические и физические лица страны, без территориальных и иных ограничений. Аукционная система проводится в целях обеспечения равного доступа всех желающих участников. Данный метод широко известен населению республики. Об этом свидетельствуют много заключенных договоров аренды и купли-продажи лесных насаждений.

Аренда лесных участков — это не 100% вырубка леса. А это право на ведение лесохозяйственной, рекреационной и иной деятельности. На арендуемых участках право рубки возникает в соответствие с правилами лесозаготовки.

Согласно законодательству, полная вырубка возможна только при строительстве линейных объектов, добыче полезных ископаемых и строительства, при этом закон о компенсационном лесовосстановлении требует посадку с закрытой корневой системой аналогично вырубаемой площади.

Как также отметил Сахамин Афанасьев, это хорошо, что общество стало больше интересоваться проблемами лесного хозяйства республики.

«Это вопросы методологического, нормативного, организационного и иного характера. Они все решаются в правовой плоскости, регулируются уполномоченными, надзорными и судебными органами. В случае выявления нарушений, не соответствующим требованиям лесного законодательства, мы готовы оказать консультационную помощь», — подытожил министр.

Объединиться ради спасения

Общественность, в том числе и научная, имела диаметральную точку зрения.

Директор НИИ прикладной экологии Севера имени профессора Д.Д. Саввинова СВФУ им. Аммосова, доктор биологических наук Григорий САВВИНОВ:

— Любое антропогенное воздействие на нашу хрупкую природную среду чревато отрицательными последствиями. А если предполагается такая масштабная рубка, то в первую очередь будет страдать сам лес, почвенно-растительный покров. А это прямое воздействие на ледовые комплексы многолетних мёрзлых грунтов, их деградацию, ухудшение ландшафтов. Речь идёт о нарушении гидрологического режима реки, её естественных почвенных стоков, высыхании и обмелении.

В 80-х годах прошлого века планировались в верховьях реки масштабные рубки. Но поднялась вся общественность республики. В 1989 году была организована комплексная экспедиция, проведены научные исследования, выявлены редкие исчезающие виды флоры и фауны. Итогом стала защита этих территорий указом первого президента Михаила НИКОЛАЕВА.

Чтобы защищать сегодня эти территории, снова требуется опирающееся на правовую основу консолидированное мнение общества.

У нас не спрашивали — КМНС

Фото с сайта Сахапарламент.ру

Председатель Союза общин КМНС РС(Я) Джулустан СИДОРОВ:

— Все мы знаем, как в Архангельской, Томской, Забайкальской и Иркутской областях, да и в других субъектах России, поступили с взятыми в долгосрочную аренду лесными участками, как их вычистили под корень, оставляя за собой голые земли.

Переданные две территории под вырубку леса закреплены за общинами коренных малочисленных народов Севера Алданского района. Верхне-Амгинский размером 54 538 га и сроком аренды на 46 лет входит в закрепленные территории за эвенкийской родовой общиной СПК КРО «Хатын». Второй Учурский, размером участка 177 400 га со сроком аренды на 36 лет, является закрепленной территорией за СПК КРО «Юнгюэлэ», ОАО КМНС «Хатыстыр», «ТТП Анамы».

Указанные аукционные торги организованы в нарушение законодательства без согласования с хозяйствующими на данных территориях организациями, в том числе с общинами КМНС, без общественных слушаний, без информации в СМИ, без ознакомления жителей, проживающих в данном районе, без уведомления наслежных и районных администраций, прилегающих к территориям вырубки леса.

Цельный лес остался в основном по водоразделам рек и в горной местности, куда не дошли недропользователи. Сегодня идет продажа этих лесов на долгосрочной основе, продажа земли традиционного природопользования коренных малочисленных жителей и охотников—промысловиков.

В случае реализации проекта по вырубке леса, охотники-промысловики, коренные жители данных территорий Алданского района остаются без исконных земель, без средств основного дохода и с разрушенной экосистемой.

Передача лицензии на вырубку леса нарушает права коренных жителей и несколько республиканских и федеральных законов, в том числе «О территориях традиционного природопользования и традиционной хозяйственной деятельности КМНС РС(Я)», «Об этнологической экспертизе», «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации», статьи 69 и 72 Конституции РФ.

Республиканская проблема

Казалось, окончательную точку в споре в конце апреля, поставил глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ. «Проблема вышла за пределы Амги и она стала республиканской. Я, рассмотрев ситуацию, принял решение о том, чтобы все результаты этого аукциона приостановить, никаких работ не проводить до окончания расследования», – заявил Ил Дархан.

Руководитель республики обратил внимание, что экспертиза по вырубкам леса была проведена после проведения аукциона, при этом специалисты дали отрицательное заключение. В настоящее время проводится проверка МВД и природоохранной прокуратурой.

«Когда начал разбираться, понял, что не все там гладко. Проект Иркутской компании вызывает много вопросов. Многие разделы отсутствуют и многие документы сделаны, скажем так, не шибко грамотно. Тем более, с отрицательным заключением экспертизы вырубки леса в Амге не будет», – добавил Айсен Николаев.

Вместе с тем, глава республики обозначил, что на территории региона огромные площади леса стали перестойными после распада СССР и упадка лесопромышленности. Поэтому сухостой по мере необходимости и соблюдении всех норм нужно вырубать. Иначе будут пожары, которые несут угрозу остальной части лесного массива.

«Хотелось бы пожелать, чтобы департамент лесного хозяйства эту работу не останавливал не только по Амге, но и в целом по Якутии, но обязательно все это должно делаться публично с привлечением общественности. И, конечно же, хотелось бы, чтобы в этом участвовал наш местный бизнес», – резюмировал глава Якутии.

«Прощай, Амга!»

Общественность восприняла слова Ил Дархана в том ключе, что амгинский лес больше трогать не будут. Всё утихло, но, как оказалось, на два с половиной месяца. На прошлой неделе социальные сети Якутии закипели вновь. В них появились сообщения от общественников о том, что «повторная экспертиза по ООО «Ангара» и «Вудлэнд 24» дала положительное заключение. И иркутские лесозаготовщики скоро начнут рубку леса».

Люди, не скрывая эмоций, писали: «Прощай, наша родная красавица Амга! Это безмозглое, бессердечное, алчное решение заслуживает того, чтобы в Якутии объявить День национального траура. В самом названии «Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС (Я)», оказывается, заложена функция рыночного использования, разрушения девственной природы Якутии, завещанной предками Земли Олонхо».

Оборона министерства

Минэкологии заняло глухую оборону. В адрес нашего издания оттуда поступила официальная информация, в ней сообщается:

«В связи с поступлением множества вопросов по заключению договоров аренды лесного участка в целях заготовки древесины на территории Алданского района направляем Вам следующую информацию: ООО «Ангара» и ООО «Вудленд24» заключили договоры аренды лесных участков по результатам аукциона, проведенного 30 декабря 2019 года. Далее, согласно условиям договора данные организации составили и подали Проекты освоения лесов на государственную экспертизу. При рассмотрении были выявлены нарушения такого плана как неуказание сведений о наличии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов деревьев, кустарников, лиан и иных лесных растений; данных о краснокнижных видах животных; неверно даны предельные площади лесосек при проведении сплошных рубок спелых и перестойных лесных насаждений и др. Государственной экспертизой было выдано отрицательное заключение. В отрицательном заключении рекомендовано взять во внимание экспертное заключение общественной организации «Центр экологического просвещения Республики Саха (Якутия) «Эйгэ». Получив отрицательное заключение государственной экспертизы Проектов освоения лесов, после исправления повторно подали документы на госэкспертизу. При повторном рассмотрении и экспертизе Проектов освоения лесов было выявлено, что практически все замечания общественников были учтены при доработке проектов, конечно в рамках законодательства. А это в первую очередь Лесной кодекс Российской Федерации, который и предусматривает составление проектов освоения лесов, а также приказ Рослесхоза 2012 года «Об утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его разработки» в соответствии с которым должен быть составлен данный документ и государственная экспертиза рассматривает документы на соответствие лесному законодательству.

Заготовка древесины по договорам аренды лесного участка заключенных с ООО «АНГАРА» и ООО «ВудЛэнд24» будет осуществляться в соответствии со статьей 29 Лесного кодекса Российской Федерации, Правилами заготовки древесины, утвержденных приказом Минприроды России 13.09.2016 № 474,Лесным планом Республики Саха (Якутия), утвержденных Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 04.12.2019 № 700-РГ, лесохозяйственным регламентом Алданского лесничества, утвержденного приказом Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) от 27.02.2020 № 01-05/1-118, а также проектом освоения лесов с положительным заключением государственной экспертизы от 02.07.2020 № 664-э и № 665-э и лесной декларацией (лесная декларация подается за 10 дней до начала работ на лесном участке). По настоянию общественников, ООО «Ангара» изменило план рубок и в защитных лесах вдоль Амги, в водоохранных лесах вдоль речек и ручьёв вырубки вообще не будет, из проектов исключили. Основанием для расторжения договоров аренды может быть только судебное решение. По настоящее время в суд так никто и не обратился».

Это только начало

По этому поводу можно вынести несколько заключений. Первое: изначальный план вырубок, который составлял и представлял на аукцион минэкологии РС(Я) действительно включал в себя защитные леса вдоль Амги, а также водоохранные леса вдоль речек и ручьёв.

Второе: саму вырубку, против которой и боролись якутяне, так и не запретили…

И третье: ничего ещё не кончилось, предстоит дальнейшая борьба за лес верховий Амги.

И как сказал по этому поводу известный якутянин, ветеран атомной промышленности и цветной металлургии СССР Иоган МАКСИМОВ, — «За Амгу буду бороться до последнего вздоха!». И его поддержат многие.