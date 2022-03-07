Минцифры опровергло отключение интернета в России

В России не планируется отключать интернет, заявили журналу «Компания» в Минцифре. Ранее в Telegram начали распространяться документы от имени руководства ведомства с просьбой органам госвласти предоставить технические данные публичных ресурсов и усилить их безопасность.

Документы опубликовал Telegram-канал «ЗаТелеком». Речь идет о двух правительственных телеграммах от имени замминистра цифрового развития Андрея Черненко.

Первая телеграмма обращается к властям регионов с просьбой «не позднее 9 марта 2022 года» предоставить ведомству «список принадлежащих публичных ресурсов», а также данные по инфраструктуре размещения каждого из них, ее пиковых полос пропускания, максимальном количестве запросов и одновременно работающих пользователей. Кроме того, регионы должны предоставить Минцифры «данные о необходимости доступности публичного ресурса за пределами Российской Федерации».

Во второй телеграмме ведомство просит федеральные органы власти и регионы не позднее 11 марта «обновить или усложнить парольную политику» на своих сайтах, перейти на российские DNS-сервера и перенести публичные ресурсы на российских хостинги и т.д.

В Минцифры журналу «Компания» подтвердили подлинность документов. «На российские сайты непрерывно ведутся кибератаки из-за границы. Мы готовимся к разным сценариям, чтобы обеспечить гражданам доступность российских ресурсов», — заявили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что в телеграмме для госорганов «изложен набор простейших рекомендаций по кибергигиене, которые помогут более эффективно организовать работу по защите наших ресурсов от вредоносного трафика, сохранить работу сервисов и контроль за доменными именами». «В России не планируется отключение интернета изнутри», — утверждает Минцифры.

Ранее украинские власти потребовали отключить Россию от интернета на уровне корневых DNS-серверов. По итогам рассмотрения просьбы, Интернет-корпорация по присвоению имен и номеров (ICANN) и Сетевой координационный центр (RIPE NCC) решили к столь крайним мерам не прибегать.

По словам гендиректора ICANN Йорана Марби, у организации нет таких полномочий, поскольку ни один участник глобальной сети не может контролировать ее или отключать для других участников. Он объяснил, что интернет — децентрализованная сеть, а ICANN создана для обеспечения работы Сети, а не для введения ограничений или запретов на работу в целых государствах.