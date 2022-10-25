Мин таптыыр спутнигым: Развязка на широком экране

Развязка полюбившегося финала сериала «Мин таптыыр спутнигым» на широком экране!

НВК Саха успешно снимает сериалы на якутском языке не первый год. 20 октября завершился 16 серийный телевизиолнный сериал “Мин таптыыр спутнигым”. В течение 4-х недель телезрители наблюдали как сложится жизнь главной героини Уйгууны, которую исполнила артистка эстрады Ника. Создатели сериала сделали интересный ход – финал сериала будет показан на большом экране. Так фильм “Күн кыыһа Күннэй” выходит во всех кинотеатрах республики с 27 октября.

Фильм снят по сценарию Сардааны Сивцевой – Дааны Сард. Режиссером выступила Елена Эверстова. Фильм на якутском языке, с субтитрами на русском. Предназначен для зрителей старше 12 лет, жанр – детектив. Создатели уверяют, что фильм будет понятен и тем, кто не смотрел сериал на “НВК Саха”.

Съемки фильма проходили в 2022 году в пригородах Хатассы, Тулагино и в Хангаласском районе в наслеге Дьэр. В ролях: Николай Пономарев, Инга Леонова, Александр Колмогоров, Феоктист Сысолятин, Күннэй Константинова, Владимир Охлопков.

Синопсис фильма: в тихой деревне пропадает 5-летняя Күннэй — дочь Уйгууны. Поиски не дают никаких результатов. Отчаявшийся отец девочки отправляет на поиски бывшего следователя Луку Ивановича, чтобы он начал собственное расследование. С его приходом местные жители вынуждены вновь возвратиться в неприятные воспоминания. К чему приведет возобновленный поиск девочки?