25.11.2020
16:25
297
Экология
Милые фото щенка и его мамы растрогали якутян
Пользовательница твиттера @nanmoluna поделилась ужасно милыми фотографиями щенка и его мамы.
На фотографиях щенок забрался на свою маму, лежащую на снегу. На одной из них он свернулся в клубок, как бы ища у нее тепла и защиты.
Пользовательница поспешила успокоить своих подписчиков, сообщив, что с собаками все хорошо – у них есть хозяева и три домика.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
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