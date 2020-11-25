25.11.2020
16:25
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Экология

Милые фото щенка и его мамы растрогали якутян

Пользовательница твиттера @nanmoluna поделилась ужасно милыми фотографиями щенка и его мамы.

На фотографиях щенок забрался на свою маму, лежащую на снегу. На одной из них он свернулся в клубок, как бы ища у нее тепла и защиты.

Пользовательница поспешила успокоить своих подписчиков, сообщив, что с собаками все хорошо – у них есть хозяева и три домика.

Источник: https://twitter.com/nanmoluna/status/1331449977063673856?s=08
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