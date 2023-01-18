18.01.2023
12:58
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Общество

Милота дня: Кому молока надо? Всех напою обильно!

Тумана пласты над рекою,

День обещает быть жарким!

Люблю я коров и не скрою,

Как мама буду дояркой,

Коров и меня будет стадо,

И аппарат доильный,

Кому молока надо?

Всех напою обильно!

автор: Александр Лёгкий


Фото: видео - Саха сирэ/ЭС
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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