Милота дня: Кому молока надо? Всех напою обильно!

Тумана пласты над рекою, День обещает быть жарким! Люблю я коров и не скрою, Как мама буду дояркой, Коров и меня будет стадо, И аппарат доильный, Кому молока надо? Всех напою обильно! автор: Александр Лёгкий





Фото: видео - Саха сирэ/ЭС Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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