02.05.2022
15:22
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Общество
Милота: 55-летний якутянин зажигал с 8-летней дочерью на конкурсе танцев 👏
В сети распространяется невероятно позитивное видео, в котором 55-летний житель Чурапчинского улуса Дмитрий Захаров решил поддержать свою 8-летнюю дочь Милену на конкурсе «Сааскылаана Куо» и станцевать вместе современный танец.
В итоге они вместе выиграли конкурс! Вот что значит поддержка!
Фото: Чурапчы Live
Источник: Соцсети
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