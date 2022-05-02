Милота: 55-летний якутянин зажигал с 8-летней дочерью на конкурсе танцев 👏

В сети распространяется невероятно позитивное видео, в котором 55-летний житель Чурапчинского улуса Дмитрий Захаров решил поддержать свою 8-летнюю дочь Милену на конкурсе «Сааскылаана Куо» и станцевать вместе современный танец. В итоге они вместе выиграли конкурс! Вот что значит поддержка!

Фото: Чурапчы Live Источник: Соцсети

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