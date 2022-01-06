«Милосердие14» в Рождество Христово

Рождество Христово – прекрасная, волшебная пора, когда люди становятся немножко добрее. И это прекрасное время для добра, любви и дел милосердия.

Православная служба помощи «Милосердие14» в рождественские дни посещает своих подопечных: нуждающихся и беззащитных, для которых благотворители и попечители собрали адресную помощь. В ближайшие дни в «Милосердии14» традиционно приступят к сбору и отправке помощи в Арктику. В новом году в планах осуществить ряд новых проектов, служба расширяется и обрастает помощниками.

Руководитель Православной службы помощи «Милосердие14» Анжелика Тупицына, проходит стажировку в г. Москве при крупнейшей православной социальной службе в России:

«Моя задача перенять опыт работы для внедрения у нас. В ближайшее время мы хотим создать группу по работе с просителями, с тем чтобы оказывать помощь адресно. К нам поступает много обращений, задача этой группы будет разобраться в каждой отдельной ситуации, запросить документы, собрать мнение экспертов если нужна помощь в реабилитации, например, а дальше передать прошение комиссии, которая и примет решение о помощи. Возможно людям нужны просто продукты для поддержки в трудный период, может нужна вещевая помощь или лекарства, а может поддержка духовная. К группе будут подключены волонтеры, которых у нас слава богу много».

Анжелика Тупицына посетила все подразделения Московской службы: «Дом для мамы» — приют для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию, «Ангар спасения» — служба помощи бездомным, и Марфо – Мариинскую обитель милосердия – центр социального служения Русской Православной Церкви.

Православная служба помощи «Милосердие14» была создана по благословению архиепископа Якутского и Ленского Романа располагается при Спасском мужском монастыре г. Якутска. Сегодня подопечными службы являются более 200 семе в трудной жизненной ситуации.

Информативно:

Ма́рфо-Марии́нская оби́тель милосе́рдия — московский ставропигиальный женский монастырь Русской православной церкви с особым укладом жизни. Обитель основана в 1909 году княгиней Елизаветой Фёдоровной и стало первым обществом сестер милосердия. В обители осуществлялось три служения: попечительное, просветительное и деятельное. Заботясь о повышении грамотности среди женщин, Елизавета Фёдоровна открыла воскресную школу, где проходили уроки под руководством священника. В обители также работала столовая для бедных, ежедневно готовившая от 100 до 300 обедов. Еду отпускали преимущественно многодетным женщинам и трудящимся на подённой работе. В 1913 году был открыт приют для девочек-сирот. Во время Первой мировой войны Елизавета Фёдоровна учредила боевой Всероссийский штаб милосердия. Она устроила склады пожертвований и отправляла собранные вещи на фронт, а также открыла двухмесячные курсы подготовки сестёр милосердия.

В 1990 году во дворе обители был установлен памятник Елизавете Фёдоровне работы скульптора Вячеслава Клыкова. Через два года постановлением городского правительства Марфо-Мариинскую обитель передали Московской патриархии.

Сегодня, здесь располагается служба помощи «Милосердие» — крупнейшая православная социальная служба в России. Руководитель службы — епископ Верейский Пантелеимон, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, руководитель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению.