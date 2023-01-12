«Милосердие14» и православная молодежь посетили социальные учреждения

В святочные дни сотрудники Православной службы помощи «Милосердие 14» и молодежь Якутской епархии посетили ряд социальных объектов.





Дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Капитоновка духовник Православной службы помощи «Милосердие14», иерей Корнилий Рахманин, посещает регулярно, проводит беседы, окормляет. В праздничные дни к священнику присоединились и молодые люди. Православная молодежь, совместно с ребятами из Якутского музыкального колледжа, спели рождественские колядки и песни, поздравили с праздниками. Подопечным дома-интерната передали подарки, фрукты и конфеты, без внимания не остался и медицинский персонал.



Посетили Якутский республиканский наркологический диспансер в п. Кангалассы и Центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей «Берегиня». Молодежь спела веселые колядки и вместе с детьми водила хороводы. Каждый ребенок получил сладкий подарок.





Православная служба помощи «Милосердие 14» в праздничные дни собрала и раздала своим подопечным более 3000 сладких подарков. Также, служба подготовила и раздала продуктовые наборы малообеспеченным, многодетным семьям.