12.01.2023
11:24
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Общество

«Милосердие14» и православная молодежь посетили социальные учреждения

В святочные дни сотрудники Православной службы помощи «Милосердие 14» и молодежь Якутской епархии посетили ряд социальных объектов.



Дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Капитоновка духовник Православной службы помощи «Милосердие14», иерей Корнилий Рахманин, посещает регулярно, проводит беседы, окормляет. В праздничные дни к священнику присоединились и молодые люди. Православная молодежь, совместно с ребятами из Якутского музыкального колледжа, спели рождественские колядки и песни, поздравили с праздниками. Подопечным дома-интерната передали подарки, фрукты и конфеты, без внимания не остался и медицинский персонал.


Посетили Якутский республиканский наркологический диспансер в п. Кангалассы и  Центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей «Берегиня». Молодежь спела веселые колядки и вместе с детьми водила хороводы. Каждый ребенок получил сладкий подарок.



Православная служба помощи «Милосердие 14» в праздничные дни собрала и раздала своим подопечным более 3000 сладких подарков. Также, служба подготовила и раздала продуктовые наборы малообеспеченным, многодетным семьям.

Фото: пресс-службы
Источник: Ресурсный Центр СПАС

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