«Милосердие14» готовится к Рождеству Христову

Новогодний праздник с елкой и праздничным представлением для подопечных Православной службы помощи «Милосердие14» прошел в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского. Дети из малообеспеченных семей, попавшие в трудную жизненную ситуацию, из приюта, инвалиды – все, те о ком заботится «Милосердие14» сегодня пришли на праздник. Посмотрели красивый, яркий спектакль для всей семьи «Новогодняя МишкаМания», а потом в гостиной Дома дружбы водили хороводы у елки с Дедом Морозом.

Всего в мероприятии приняло участие 52 ребенка, все получили сладкие подарки. Также в преддверии Рождества Христова праздничные дни «Милосердие14» раздало более 100 продуктовых наборов нуждающимся.

Православная служба помощи «Милосердие14» от всего сердца благодарит коллектив Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского за теплый прием, а также, всех тех, кто откликнулся на наш призыв и помог нам собрать подарки для наших детишек. Всем Вам огромное спасибо и обильной помощи божией в делах милосердия!