Без службы, о которой я говорю со старшей медицинской сестрой Детской инфекционной клинической больницы Людмилой ВЫСОЦКОЙ, не может нормально работать ни один стационар. Работа ее, как домашняя работа, ее не видно, когда все делается вовремя и качественно. Санитары и медсестры, рентген-лаборанты, фельдшера-лаборанты, медсестры центрального стерилизационного отделения, молочный пост, сестра-хозяйка, диетическая и ЭКГ-медсестры.

— Милосердие в рабочей одежде, — говорит о своей команде Людмила Васильевна. — Называемся мы официально общебольничный медицинский персонал, а в обиходе – вспомогательная служба. Нас много, больше тридцати, но это видно только на праздниках когда мы собирается все вместе, а так мы разбросаны по всей больнице, каждый трудится на своем посту.

Как вы думаете, куда в первую очередь обращаются взволнованные родители, привозя сюда своего ребенка, или родственники маленьких пациентов, принося для них передачи? Конечно, в справочную службу. Как театр начинается с вешалки, так и стационар начинается со справочной службы, работники которой регулируют потоки поступления пациентов и направляют обращающихся к ним за помощью людей в нужное отделение или кабинет.

— Я видела, Людмила Васильевна, как интеллигентно работает ваша справочная служба, ни крика, ни шума, вежливо и тактично. А ведь здесь еще и передачи принимают для пациентов?

— Да, и за выпиской родители сюда идут. Перечень разрешенных продуктов, которые мы принимаем, небольшой, а отсюда конфликты с родственниками, все хотят, чтобы мы принимали все, что они приносят. Накал страстей бывает такой, что иногда зашкаливает, и нашим санитаркам нужно проявить вселенскую мудрость, чтобы он не разгорелся. Я удивляюсь, как Наталья Ильинична СТРУЧКОВА и Татьяна Алексеевна СИВЦЕВА спокойно реагируют на все, что им приходится выслушивать. Еще и умеют объяснить, убедить, подбодрить, а ведь разные курьезные случаи бывают…

— Ваши специалисты умело обращаются и со сложной медицинской аппаратурой…

— Для улучшения качества обслуживания пациентов кардиолога сравнительно недавно была введена в штатное расписание должность медсестры ЭКГ. Работает в этой должности одна из опытнейших медсестер Ольга Павловна Чобан. Что бы ни случилось, дети есть дети, бывает, не лежат как надо, плачут, вертятся, но Ольгу Павловну не так-то легко выбить из седла. Если электрокардиограмма не получилась в первый раз, она найдет ребенка, его лечащего врача, сделает еще раз, и успокоится только убедившись, что все нормально. Ольга Павловна очень ответственно относится к своей работе, ошибок и неточностей у нее не бывает, так что я могу под каждым ее словом подписаться.

— И утилизация медицинских отходов на вашей службе?

— В больнице есть кабинет утилизации всех видов медицинских отходов, в сентябре прошлого года образовалась и новая ставка – медицинский дезинфектор. Это позволило существенно разгрузить палатных медсестер, сняв с них несвойственные технические функции. Здесь хозяйка Марина Прокопьевна Соловьева.

— А кто занимается питанием детей?

— Все питание в больнице относится к лечебному и идет через лечащего врача. Это и энтеральное (для тех детишек, что попадают в реанимацию) и диетическое и молочное питание. Нашим детям при тех или иных заболеваниях показана определенная диета, которая помогает организму справиться с болезнью, способствует выздоровлению и восстановлению организма. С учетом индивидуальных особенностей ребенка организует питание больных детей и их родителей еще один очень ответственный человек — диетическая сестра Марина Михайловна Теплых. Малыши до года и старше, по показаниям, получают заботливо приготовленное сотрудниками молочного поста молочное питание. В дни подъема заболеваний объем его в разы превышает суточную норму и доходит до шестидесяти литров в сутки. Целая команда занимается приготовлением детской молочной смеси, дезинфекцией и стерилизацией бутылочек, сосочек, контейнеров для транспортировки питания по отделениям. Кстати, чтобы приступить к приготовлению детского питания, медсестра готовится так же тщательно, как хирург к операции.

Сердцем больницы по праву можно назвать Централизованное стерилизационное отделение, где производится стерилизация операционного белья, перевязочного материала, хирургических инструментов, шприцев, игл, изделий из резины и стекла. Здесь колдуют медсестры Мария Егоровна ЗАХАРОВА и Ольга Римасовна ЭВЕРСТОВА.

-Они обеспечивают инструментами отделение реанимации и интенсивной терапии и операционную специализированного оториноларингологического отделения, где ежедневно проводятся операции. Это уже опытные медсестры, я за них даже не переживаю. Есть у нас и медицинский дезинфектор, Наталья Семеновна СЕМЕНОВА готовит физрастворы для дезинфекции, без которой не обходится ни один стационар. Этот контроль требует педантичности и аккуратности, но их нашей Наталье Семеновне не занимать. Много лет бессменно работает дезинфектор дезкамерной обработки Любовь Георгиевна МИШЕЧКИНА, через ее трудолюбивые руки прошла не одна тонна белья.

Чистота и порядок в больнице, санитарно-противоэпидемический режим – забота Ольги Геннадьевны Петровой, которая руководит всем младшим медицинским персоналом больницы.

— Незаменимые люди в отделении — санитарка первого этажа Галина Леонидовна Наумова и Валентина Николаевна Горбунова, многие годы работавшая в качестве кухонного работника, сторожа и гардеробщицы. Казалось бы, что гардеробщица? Приняла одежду, выдала и ушла. Но Валентина Николаевна заботится о детях и их родителях, как заботливая мать. Уходя в отпуск, она все четко объяснила, кому, когда и что нужно выдать, наказала, чтобы отдали унты, оставленные кем-то из детей… Ее доброе сердце вмещает заботы обо всех. Многие мои коллеги доказали преданность профессии и больнице, в таком коллективе приятно и почетно работать. О каждом из них можно оды слагать.

Людмила Васильевна сравнивает свой отдел с большим красивым лайнером, в сложном механизме которого важен каждый винтик.

— И о себе несколько слов скажите, Людмила Васильевна.

— Я работаю здесь почти четверть века, очень люблю свою больницу. Работая здесь, я получила сначала профессию “медсестра семейного врача», потом высшее сестринское образование. Была у меня мечта стать хирургом, но к тому времени у меня уже двое детей было. Я выбрала детей, семью, а карьера сама собой пришла.