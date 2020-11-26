«Милосердие-14»: Поможем семьям Арктики!

Православная служба помощи «Милосердие-14» направляет в Арктику 2 тонны продуктов семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

«Алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня… был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня… как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф.25; 34-40)

Православная служба помощи «Милосердие-14» действует с 1 сентября 2020 года по благословению архиепископа Якутского и Ленского Романа. Проект реализуется при поддержке средств Фонда Президентских грантов. В задачи службы входит поддержка семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

2020 год оказался сложным во всех отношениях. Эпидемия новой опасной инфекции, закрытие предприятий, падение доходов – все это стало причиной возникновения крайне затруднительного положения, в котором сегодня может оказаться каждый любая семья.

Сопереживая этому, Якутская епархия развернула проект «Милосердие-14» — служба помощи людям в трудной жизненной ситуации. Собранные заботливыми руками наших благотворителей и волонтеров продуктовые наборы позволяют поддержать семьи, являются знаком внимания к их нуждам. Только для арктических улусов на настоящий момент собрано около 2 тонн продуктов питания.

Поддержать службу «Милосердие-14» можно по ссылке.

Служба «Милосердие 14» находится при Спасском мужском монастыре г.Якутска (г.Якутск, ул.Курашова, 2). Руководитель проекта — Анжелика Тупицына.