08.11.2020
18:03
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Общество

Милое видео от Айсена Николаева

Всем известно, глава Якутии активно реагирует на сообщения в соцсетях. Сегодня Николаев поделился видео от подписчиков и хорошим настроением: «В этот воскресный день хочу поделиться с Вами милым видео, которое отправили мне подписчики 👍🏻 Наша красавица Хаарчаана — первый детёныш Колыманы и Ломоносова❄️❄️. Сейчас она настоящая любимица всех посетителей Петербургского зоопарка. Посмотрите, как выросла»

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: https://www.instagram.com/p/CHUfvuYK29U/?igshid=1sfcuovd6jk7a
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