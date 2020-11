Милое видео от Айсена Николаева

View this post on Instagram

В этот воскресный день хочу поделиться с Вами милым видео, которое отправили мне подписчики 👍🏻 Наша красавица Хаарчаана — первый детёныш Колыманы и Ломоносова❄️❄️. Сейчас она настоящая любимица всех посетителей Петербургского зоопарка. Посмотрите, как выросла ! 😃 #Якутия #СахаСирэ