Миллионы рублей, оружие и драгоценности: В Якутии расследуется крупное дело о мошенничестве

Под домашний арест помещен директор общества с ограниченной ответственностью, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.

Предварительным следствием установлено, что в октябре 2016 года в городе Алдане руководитель ООО «Бетон М» зарегистрировал на подставное лицо общество с ограниченной ответственностью «Монолит».

В 2017 году ООО «Бетон М» в качестве подрядчика заключало договора подряда на строительство различных зданий и железнодорожного узла на территории Южной Якутии. В последующем предприятие заключало субподрядные договора с ООО «Монолит», которое в свою очередь, заключало договора с «фирмами-однодневками» и осуществляло перечисление денежных средств за выполнение строительно-монтажных работ. При этом фактически указанными организациями работы не осуществлялись и не могли быть выполнены.

По результатам выездной налоговой проверки ООО «Монолит» привлечено к ответственности за совершение налогового правонарушения, и ему доначислены налоги на общую сумму свыше 38 миллионов рублей.

Для расследования уголовного дела создана следственно-оперативная группа. Следователями совместно с сотрудниками УФСБ по РС(Я) и Управления Росгвардии по РС(Я) проведено 10 обысков по месту жительства подозреваемых, их родственников, а также по месту нахождения офисов организаций.

Изъяты финансово-хозяйственные документы ООО «Бетон М» и ООО «Монолит», печати, электронные носители информации, компьютерная техника, денежные средства, предметы роскоши, иные ценности. Опечатаны транспортные средства. Готовятся материалы в суд для наложения ареста на весь комплекс имущества организаций, подозреваемых и их родственников.

В ходе следствия установлен и допрошен в качестве подозреваемого руководитель ООО «Бетон-М», в отношении него судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и предъявлено обвинение. Расследование продолжается.