16.01.2023
21:02
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Миллионер из якутского села получил свой выигрыш
Напомним, что в ежегодном январском розыгрыше «Өрөгөй» главный приз — 10 миллионов рублей — достался дояру из села Сылан Чурапчинского района Гаврилу Терентьеву.
Сегодня произошла церемония вручения призов победителям на котором Терентьев получил всю сумму наличными.
Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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