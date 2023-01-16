16.01.2023
21:02
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Без рубрики

Миллионер из якутского села получил свой выигрыш

Фото: из блога Индиры Софроновой

Напомним, что в ежегодном январском розыгрыше «Өрөгөй» главный приз — 10 миллионов рублей — достался дояру из села Сылан Чурапчинского района Гаврилу Терентьеву. 

Сегодня произошла церемония вручения призов победителям на котором Терентьев получил всю сумму наличными.

Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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