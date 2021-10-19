Миллион за третьего ребенка — жителям Дальнего Востока

Миллион за третьего ребенка Путин предложил выплачивать жителям Дальнего Востока

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос предоставления жителям Дальневосточного федерального округа единовременной соцвыплаты в один миллион рублей за третьего или последующих детей, передает РИА «Новости».

Соответствующий документ опубликовали на сайте Кремля. Ответственным за доклад в срок до 1 ноября назначили премьер-министра Михаила Мишустина.

Так, деньги смогут получить семьи, которые зарегистрируют рождение ребенка в органах ЗАГС на территории ДФО.

Средства можно будет направить на приобретение жилого помещения на территории округа или оплату расходов на его строительство.