Миллион на добрые дела

АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО приглашает некоммерческие организации (НКО) и корпоративных волонтеров АЭБ принять участие в конкурсе социальных и благотворительных проектов. Фонд конкурса составляет 1 000 000 (один миллион) рублей.

Впервые конкурс был организован в марте 2020 года, и, не смотря на ситуацию с пандемией, прошел успешно – реализовано 24 проекта, охвачено около 9 тысяч жителей Якутии. Некоммерческие организации и волонтеры оказали помощь 145 семьям с детьми, к 197 мероприятиям привлечены 373 волонтера.

«Впервые в истории республики инициатором такого проекта стала бизнес-структура — Алмазэргиэнбанк. К участию в конкурсе грантов принимались проекты по четырем направлениям: «Детство без границ», «Старшее поколение», «Чистая среда» и «Здоровое поколение». АЭБ поддержал и профинансировал 17 проектов НКО на общую сумму 650 тысяч рублей и 7 проектов корпоративных волонтеров банка на 350 тысяч рублей», — прокомментировала руководитель Единого ресурсного центра поддержки социально-ориентированных НКО и гражданских инициатив РС(Я) Ольга Вешникова.

Благодаря участию в гранте Алмазэргиэнбанка, общественным лидерам удалось воплотить в жизнь социальные проекты. Среди них мероприятия для пожилых, озеленение и благоустройство территорий, сенсорно-интегрированная коррекция для детей с задержкой развития слуха и речи, строительство детской площадки, и другие не менее важные проекты.

По словам руководителя благотворительного фонда «Выбор» Елены Изутовой, конкурс грантов «Алмазэргиэнбанка» стал хорошим подспорьем для реализации проекта «Слушая, видя, чувствуя — Я ГОВОРЮ!» по работе с детьми инвалидами и детьми ОВЗ.

«Количество детей с нарушениями не уменьшается, проблема не исчезает и практически не решается: у родителей нет возможности приобрести оборудование; в нашем городе мало специалистов, умеющих работать с детьми с ограниченными возможностями по здоровью; сами родители не могут квалифицированно оказывать помощь своему ребенку; большие затраты на лечение в другом городе. Поэтому такой проект на базе садика, в котором есть дети с ОВЗ, достаточно эффективен на данном этапе. Не смотря на пандемию, даже полтора месяца занятий показали, что проект интересен и результативен», — рассказала Елена Изутова.

В 2020 году семь проектов корпоративных волонтеров банка получили свою реализацию. Например, корпоративный волонтер АЭБ Лена Николаева организовала выставку детских рисунков, которыми были украшены отремонтированные подъезды домов 6, 7 и 9 микрорайона «Птицефабрика» в Якутске.

МОО по реализации молодежной политики села Мар Нюрбинского района реализовал при помощи гранта проект для пожилых граждан и молодежи «Активность-долголетие». По проекту созданы группы по скандинавской ходьбе и лыжному спорту. Занятия по лыжному спорту начались с марта 2020 года. Финансовые средства в размере 48000 рублей израсходованы на приобретение лыжных комплектов.

«Грант АЭБ дают целевым группам достичь поставленных задач. В дальнейшем будем участвовать в конкурсных отборах АЭБ, так как с помощью данного гранта мы достигли запланированного результата — увеличение количества граждан, занимающихся лыжным спортом. Активный отдых и спорт дает возможность укрепить свое здоровье, улучшить физическое состояние. Кроме того, участники проекта изъявили желание расширить виды занятий, например, начать групповые велосипедные занятия», — рассказала один из руководителей проекта Мичилина Никифорова.

Отметим, что участниками конкурса стали общественные лидеры с различных районов республики.Проекты были реализованы в 16 районах Якутии – на всей территории присутствия Алмазэргиэнбанка.

«Мы расширяем географию волонтёрства и в этом году намерены продолжать практику поддержки некоммерческого сектора. Опыт прошлого года показал сплоченность наших жителей, их желание развиваться самим и помогать при этом окружающим, не смотря ни на какие обстоятельства. Банк готов поддержать каждый социально-ориентированный проект, ведь мы видим результаты этого труда», — отметил заместитель председателя Правления Алмазэргиэнбанка Анатолий Табунанов.

В 2021 году конкурс проходит по следующим номинациям:

1. «Детство без границ»

• Проекты, направленные на поддержку семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с инвалидностью, детей с ограниченными возможностями здоровья.

• Проекты, направленные на всестороннее развитие детей и подростков.

2. «Старшее поколение»

• Проекты, направленные на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны, тыла, труда и детей войны;

• Проекты, направленные на развитие активного долголетия.

3. «Чистая среда»

• Проекты, направленные на формирование экологической культуры, проведение акций по благоустройству и озеленению территорий.

4. «Здоровое поколение».

• Проекты, направленные на пропаганду здорового образа жизни, развитие массовых видов спорта и физкультуры.

Также объявлена пятая номинация — «Финансовая грамотность». Проекты должны быть направлены на повышение финансовой грамотности населения в регионах присутствия Банка.

«Банк не первый год занимается темой финансовой грамотности населения. Ежегодно выпускаются тематические книги для детей, ежеквартально выходит газета «Школа АЭБ», где каждый может найти для себя информацию по банковским продуктам, получить дельный совет в сфере финансов. Поэтому мы решили объявить новую номинацию, чтобы поддержать проекты по развитию финансовой грамотности населения», — сообщил руководитель службы по связям с общественностью АЭБ Вячеслав Стручков.

В этом году НКО на реализацию одного проекта могут рассчитывать на финансирование от банка в размере от 25 000 до 50 000 рублей. Физические лица – работники АЭБ — выступающие в качестве волонтеров, могут получить на свои проекты от 10 000 до 25 000 рублей.

На сегодняшний день поступило порядка 50 заявок от общественных организаций и волонтеров. По многочисленным просьбам прием заявок продлен до 20 мая 2021 года.

Заявки на участие с сопутствующими документами принимаются в формате PDF по почте grantaeb@albank.ru. Ознакомиться с положением конкурса, графиком его проведения и со списком необходимых документов можно на сайте albank.ru и по телефону 89142701082.