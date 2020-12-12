Благотворительная акция: Миллион для Сарданы Трофимовой

Читатели SakhaLife.ru решили поддержать инициативу ветерана тыла Никиты Сергеевича Прохорова, и организовали Народный сбор средств для нашей прославленной спортсменки «Миллион для Сарданы Трофимовой». Любой человек может перевести любую посильную сумму на открытый спецсчет https://yoomoney.ru/to/410014380266537 до 31 января 2021 года. Наши журналисты перевели 10 000 рублей и мы будем ежедневно публиковать баланс счета. 31 января сбор закончится и собранные средства будут вручены Сардане Трофимовой! Баланс на 12.12.2020 11 884,83 ₽ Ветеран тыла: обидно стало за Сардану

Фото: https://www.instagram.com/p/CIdM8AUMi1Y/ Источник: SAKHALIFE.RU

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