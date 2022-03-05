Миллиард получит Якутия на реконструкцию системы водоснабжения и водоотведения Нерюнгри

Правительственная комиссия по региональному развитию под руководством вице-премьера Марата ХУСНУЛЛИНА утвердила заявку Якутии на получение средств из Фонда национального благосостояния для второго этапа реконструкции сооружений водопроводно-канализационного хозяйства города Нерюнгри.

Финансирование осуществляется через Госкорпорацию — Фонд содействию реформирования ЖКХ. Общая стоимость проекта составляет 1,2 млрд рублей, в том числе предполагаемый объем займа Фонда ЖКХ – порядка 1 млрд рублей.

С 2022 по 2024 года в рамках проекта планируется строительство магистральных водоводов №3,4, двух резервуаров чистой воды на Верхне-Нерюнгринском водозаборе, насосной станции 2-го подъема Омулинского водозабора, тепловых камер с установкой приборов учета воды, участок самотечного канализационного коллектора через реку Амнуннакта. Также предполагается реконструкция системы обеззараживания воды и сточных вод с применением электролизных установок.

«Реконструкция сооружений поможет восстановить и обеспечить жителей Нерюнгри качественным водоснабжением и надежным водоотведением с минимальным воздействием на окружающую среду. На сегодня инженерная инфраструктура почти полностью изношена и имеют устаревшую технологию очистки», — отметил министр ЖКХ и энергетики Якутии Вячеслав ЕЕЛЬЯНОВ.

Отметим, что в 2020 году в рамках первого этапа реконструкции построены два резервуара чистой воды с наземными фундаментами на Омулинском водозаборе и реконструированы насосная станция 3-го подъёма Нерюнгри и 2-го подъёма Верхне-Нерюнгринского водозабора. Мероприятия реализованы в рамках Плана социального развития центров экономического роста субъекта Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа.