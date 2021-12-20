Милан и Осло, Венеция и Торонто в долине Эркээни

Нет, речь сегодня идет вовсе не об экспонатах международного парка городов мира, как вы могли бы подумать)) Все дело в том, что в известном всем якутянам туристическом комплексе «Орто Дойду» хозяева недавно провели ребрендинг.

Этот комплекс берет начало с 1989 года по инициативе первого президента республики Михаила Николаева, предложившего предоставить высокий уровень ресторанного сервиса на лоне живой природы, вдали от городской суеты.

Ресторан «Орто Дойду» расположен в одном из самых красивейших мест долины Эркээни. Как утверждают хозяева, такое название выбрано далеко не случайно – «Орто Дойду» находится на середине пути между Якутском и Покровском, в чуть более получасе езды от столицы, что весьма удобно и для горожан, и гостей. К тому же рядом находится и единственный на одной шестой части России республиканский зоопарк, который берет начало тоже с ресторана Орто Дойду. А с другой стороны, согласно якутской мифологии Орто Дойду означает Срединный мир, в котором живут люди в мире и согласии.

В 2000 году ресторан возглавил Петр Николаевич Андреев, являющийся с тех пор его бессменным руководителем. Он решил расширить горизонты и внес предложение администрации улуса возвести на склоне возвышающегося рядом мыраана целый ритуально-обрядовый комплекс для проведения Национального праздника Ысыаах. С тех пор этот туристический треугольник стал излюбленным местом отдыха якутян.

В июне 2019 года построили большой навес на 450 кв.м. для проведения корпоративных мероприятий и банкетов в летний период. Там с удовольствием проводят свадьбы, выпускные вечера.

Для летнего отдыха небольших компаний имеются остекленные закрытые беседки с общей мангальной зоной.

Работа приносит удовлетворение и зримые результаты, когда ею занимается дружный, сплоченный коллектив. А такое может произойти только тогда, когда руководители и сотрудники живут одними заботами и выполняют все вместе. Для непрерывной круглогодичной работы туристического комплекса очень важно создать условия для персонала. Во исполнение этого благого замысла Андреевы построили трехсекционное благоустроенное общежитие для персонала и ввели его в строй в сентябре 2021 года.

Осенью 2018 года в туристическом комплексе распахнули двери два замечательных круглогодичных гостевых домика, сразу ставшие весьма популярными. Эти домики рассчитаны на компании до 8 человек, полностью благоустроены и внутри обставлены всем необходимым, имеется прекрасно оборудованная мангальная зона. Они были окрашены в яркие цвета – Зеленый и Оранжевый.

В 2020 году были введены еще два домика, получившие названия «Париж» и «Милан» новые домики с полумансардным этажом сразу полюбились многим нашим гостям.

Они также имеют два этажа, полностью благоустроенные, максимально уютные и теплые. Домики построены основательно, работают круглый год.

В июле 2021 года построили баню с дровяным котлом, теплыми полами и с сибирским чаном. Перед тем, как оборудовать сибирский чан, ездили на Алтай, в Белокуриху, посмотрели там аналогичные сооружения. Но Петр Николаевич, как инжерен-строитель по своей первой специальности, внес в их конструкцию свои собственные новации. Если алтайские чаны подвешены и очень быстро остывают, то у себя рачительный хозяин установил их на фундамент, соответственно, эти котлы дольше сохраняют тепло, что важно для любителей горячих процедур.

В период пандемии, когда многие предприниматели остались без клиентов и вынуждены были закрыть свои заведения, а некоторые даже обанкротились, Петр и Марианна Андреевы не сидели без дела. Они приняли участие в конкурсе федеральных грантов Ростуризма и, к своему удивлению и огромной радости, выиграли 3 миллиона рублей.

На эти средства и собственные вложения они дополнили ряд гостевых домиков. Проекты и интерьер домиков продумали сами, Петр Николаевич занимался поиском поставщиков по всей стране. Еще в феврале, после долгих поисков идеального варианта, заключили договор с компанией «SKYDOM» на поставку трех домокомплектов с Москвы.

Петр Николаевич сам лично курирует строительство в качестве прораба, умеет организовать весь строительный процесс, учит своих молодых специалистов Евгения, Владислава, Сергея азам строительства и передает им свой многолетний опыт. В покраске и других малярных работах привлекли якутскую бригаду из Намцев возглавляемую Парниковой Дианой. В результате неустанных трудов в середине ноября 2021 года ввели в строй два новых современных дома по скандинавской технологии. Назвали их по уже сложившейся традиции «Осло» и «Торонто». Домик «Осло» имеет необычную конфигурацию равнобедренного треугольника. А «Торонто» — это первый, наверное, в истории Якутии дом шарообразной сферической формы.

С этом году исполнилась мечта Петра Андреева – это газификация объектов. Для развития бизнеса и круглогодичной работы это одна из самых значимых событий. Газификацию удалось произвести путем установки автономных газовых сетей, т.к подведение сетевого газа в этой местности пока не представляется возможным в ближайшие годы. Поэтому все дома имеют автономное газовое отопление. Для этого Петр Николаевич решил установить подземные резервуар-газгольдеры для сжиженного газа. Установку оборудования и доставку голубого топливо осуществила ООО «Автономные газовые системы», возглавляемая Лыткиным Афанасием Кузьмичем, молодым предпринимателем-газовиком родом из Хангаласского улуса.

Одна из самых важных составляющих любого туристического комплекса или ресторана – это кухня с аутентичным меню. С начала лета этого года кухню «Орто Дойду» возглавляет шеф-повар с 15 летним опытом Венера Краснославовна Иннокентьева, которая на гриле готовит уникальные блюда и проводятся Гастрономические ужины на разные темы: якутские деликатесы – жеребятину и белорыбицу на гриле, турецкий кебаб, «Нью-Йорк барбекю». «Восточные мотивы» и «Испанский сет».

В этом году осуществилась еще одна мечта Андреевых открытием в «Орто Дойду» своей пасеки. Теперь могут угощать своих гостей собственным экологически чистым продуктом – натуральным медом «ОРТО ДОЙДУ». Пчел они привезли из Республики Татарстан и осенью получили первую партию сладкого продукта из якутских цветов и трав. Пасекой занимается лично Андреев Петр Николаевич.

И вот после исполнения своих планов по усовершенствованию комплекса чета Андреевых месяц назад провели ребрендинг своего детища, которое обрело новое название – «Экопарк отель Орто Дойду». С этим меняется и стратегия деятельности. Теперь это Загородный Отель на лоне природы, который соответствует всем стандартам гостиничного направления с круглосуточной стойкой размещения, номерным фондом, прекрасной кухней, с баней, с другими развлечениям. В ближайшем будущем будут разработаны собственные многодневные туры для туристов.

На днях владельцы провели презентацию Экопарка отеля «Орто Дойду». Мероприятие почтила своим присутствием министр предпринимательства, торговли и туризма республики Ирина Высоких. В своем выступлении она отметила, что тур.комплекс «Орто Дойду» является флагманом в республике по развитию туризма, в т.ч. отельного и загородного круглогодичного отдыха.

Совсем недавно ресторан «Орто Дойду» участвовал в Гастрономическом фестивале «Вкус Якутии» в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии» и стал победителем в категории «Этнический ресторан» в номинации «За оригинальную рецептуру блюд в дегустационном сете».

И вот, в завершение этого трудного пандемийного 2021 года Андреевы провели презентацию ребрендинга «Орто Дойду». Пригласили всех причастных к нынешним реформам партнеров и друзей, рассказали о свершениях, поделились планами на будущее, приняли поздравления и сами вручили подарки. В добрый новый путь в Новом году, обновленный «Орто Дойду», успехов вам, Андреевы!

Фотографировала Надежда КОРОТОВА,

удивлялся и восхищался Владислав КОРОТОВ.