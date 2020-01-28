Микроавтобус врезался в тягач на дороге в Якутии: Подробности

Напомним, что 26 января произошла автоавария на федеральной автодороге «Колыма» 204 км.+775 м.

Водитель 1971 г.р., следуя со стороны Таттинского района в сторону г.Якутска управляя транспортным средством «Тойота Хайс» с четырьмя пассажирами при недостаточной видимости (туман) не выдержав безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, совершил столкновение с грузовым автомобилем «Кенворт Т2000» с полуприцепом «TONGYADA STY9409».

Необходимо отметить, благодаря ремням безопасности пассажиры микроавтобуса не получили серъезных травм.

При проведении расследования сотрудниками Госавтоинспекции выявлены нарушения в сфере пассажирских и грузовых перевозок.

В отношении индивидуального предпринимателя водителя «Тойота Хайс» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренное ч.3 ст. 12.31.1 КоАП РФ (за нарушение требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров) по результатам расследования ИП грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, в конструкцию транспортного средства «Тойота Хайс» внесены изменения в части установки дополнительного оборудования без разрешения ГИБДД (установлена на передней части транспортного средства декоративная дуга), тем самым нарушены ПДД РФ за, что предусмотрена административная ответственность по ч.1 ст.12.5 КоАП РФ (за управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей), а также в отношении должностного лица ответственного за техническое состояние и экспулатацию транспортного средства проводится проверка по признакам правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.12.31 КоАП РФ (за выпуск на линию транспортного средства, имеющего неисправности, с которыми запрещена эксплуатация).

Водитель грузовика привлечен к административной отвественности по ч.1 ст.11.23 КоАП РФ (за управление транспортным средством без тахографа, влечет наложение административного штрафа в размере от 3-х тысяч до 5 тысяч рублей).

В республике за прошлый год по ч.2 ст.12.31 КоАП РФ было привлечено к административной ответственности 215 должностных лиц, по ч.1 ст.11.23 КоАП РФ было привлечено 2636 водителей и 753 должностных лиц.