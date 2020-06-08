Микроавтобус с пятью детьми попал в аварию в Якутии

На Намском тракте в Якутске в результате ДТП получили травмы 3 несовершеннолетних пассажира

7 июня около 18 часов 20 минут на 5-м километре Намского тракта водитель 1991 г.р., управляя автомашиной «Тойота Чайзер» и следуя в сторону п. Кангалассы, не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущей автомашины «Ниссан Серена» и совершил столкновение.

В результате ДТП пострадали несовершеннолетние пассажиры автомашины «Ниссан Серена»: 13-летний подросток получил компрессионный перелом позвонка и был госпитализирован, 11-летний мальчик и такого же возраста девочка получили ушибы, им назначено амбулаторное лечение.

Со слов женщины-водителя автомобиля «Ниссан», она ехала со скоростью 40км/ч, в салоне кроме нее находились несколько пассажиров, в том числе двое взрослых и пятеро детей. Никто из взрослых не пострадал, отделались испугом лишь 4-летний ребенок, находившийся в момент аварии в детском автокресле на среднем ряду и 13-летняя школьница, сидевшая рядом.

Все пострадавшие дети находились на третьем пассажирском ряду, со слов взрослых, они были пристегнуты ремнями безопасности.