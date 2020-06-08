08.06.2020
15:44
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Происшествия

Микроавтобус с пятью детьми попал в аварию в Якутии

 На Намском тракте в Якутске в результате ДТП получили травмы 3 несовершеннолетних пассажира 

7 июня около 18 часов 20 минут на 5-м километре Намского тракта   водитель 1991 г.р., управляя автомашиной «Тойота Чайзер» и  следуя  в сторону п. Кангалассы, не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущей автомашины «Ниссан Серена»  и совершил столкновение. 

В результате ДТП  пострадали несовершеннолетние пассажиры автомашины «Ниссан Серена»: 13-летний подросток получил компрессионный перелом позвонка и был госпитализирован,  11-летний мальчик  и  такого же возраста девочка получили  ушибы, им назначено амбулаторное лечение. 

Со слов женщины-водителя автомобиля «Ниссан», она ехала со скоростью 40км/ч, в салоне кроме нее находились несколько пассажиров, в том числе двое взрослых и пятеро детей. Никто из взрослых не пострадал, отделались испугом лишь 4-летний ребенок, находившийся в момент аварии в детском автокресле на среднем ряду и 13-летняя школьница, сидевшая рядом.

Все пострадавшие дети находились на третьем  пассажирском ряду, со слов взрослых, они были пристегнуты ремнями безопасности. 

Источник: Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
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