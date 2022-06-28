МИИ-2022: полным ходом идет подготовка

В штабе II Международных интеллектуальных игр полным ходом идет подготовка ко встрече участников и гостей мероприятия.

По информации организаторов, МИИ-2022 в очной форме охватит более 300 школьников и около 200 тьюторов, экспертов и сопровождающих. Среди участников представители из 12 зарубежных стран и 14 регионов России.

Прибытие и заезд тьюторов и участников запланированы 29-30 июня. 1 июля в Доме дружбы народов Якутска состоится торжественная церемония открытия Международных интеллектуальных игр.

Справка:

С 30 июня по 10 июля на территории республики пройдут Международные интеллектуальные игры «Yakutia International Science Games-2022». В целом МИИ-2022 состоят из 2 этапов. Первый этап игр (Дистанционный формат, с 15 марта по 1 июня) состоял из десяти марафонов по направлениям: взаимодействие живой и неживой природы; живая и неживая природа; человек и общество — история; методы исследования и развития собственных способностей; взаимодействие природы и человека; человек и общество — современность. Второй этап (Очно-дистанционный формат, с 30 июня по 10 июля состоит из трёх ключевых мероприятий: международной исследовательской школы (International Researsh School) по STEM-проектам, международной школьной научной конференции-конкурса (Yakutia International Science Fair) и традиционной международной олимпиады «Туймаада» по математике, физике, химии и информатике. Также в программе — якутская исследовательская школа ЮНИОР, мультимедийная школа МИИ – образовательно-практическая площадка для юных журналистов, образовательный салон «Территория успеха» для педагогов республики.

Первые международные интеллектуальные игры прошли в 2018 году. Участниками стали более 1,5 тыс. школьников, педагогов, ученых-экспертов из около 40 стран мира и 18 регионов.

Вторые международные интеллектуальные игры состоятся спустя четыре года спустя и приурочены к 100-летию образования Якутской АССР. Цель проведения МИИ — создание международного сообщества высокомотивированных школьников, педагогов, ученых, представителей общественности и родителей, заинтересованных в развитии науки и технологий. Победитель командного итога получит Большой кубок, победителей конкурсных мероприятий наградят медалями и дипломами.

МИИ проходит под патронатом Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО и Северного форума. Организаторы – Правительство Республики Саха (Якутия), Минобрнауки РС(Я), Малая академия наук РС(Я), Целевой фонд будущих поколений РС(Я), Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ) им. М.К Аммосова.