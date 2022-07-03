МИИ-2022: О ходе первого тура Международной олимпиады «Туймаада»

Сегодня Международная арктическая школа, где в рамках МИИ-2022 начался первый тур Международной олимпиады «Туймаада» по физике, химии, математике и информатике, стала местом средоточия проверки знаний учащихся разных стран зарубежья и регионов РФ. С учетом часовых поясов по всему миру олимпиадники в назначенный час приступили к интеллектуальной работе. В здании МАШ собрались участники очного формата. Соблюдается абсолютная тишина. Ребята примкнули к компьютерам и листам с заданиями. Жюри и эксперты располагаются в отдельных от них кабинетах. О ходе первого тура рассказала председатель жюри по информатике, заведующая кафедры информационной технологии Северо-Восточного федерального университета Наталья НИКОЛАЕВА.

По ее словам, в результате первого тура олимпиады школьники должны решить четыре задачи, каждая из которых оценивается 100 баллами:

— Ребята собрались очень сильные — Уральский федеральный университет, Казанский лицей, из Румынии две команды, из Казахстана несколько команд. Из Якутии участвуют девять ребят. В основном, из Республиканского лицея-интерната, Физико-технического лицея, один учащийся — СУНЦ СВФУ. Также очно пишут олимпиаду ребята из Казанского IT-лицея и университета ИННОПОЛИС.

Как отметила председатель, в жюри по информатике 15 человек, некоторые работают дистанционно. Из опытных коллег в «Туймааде» — кандидат технических наук, Сергей Геннадьевич ВОЛЧЕНКОВ из Ярославского университета.

— Молодые наши ребята — это бывшие олимпиадники, и сейчас они с большим желанием сами разрабатывают задачи, — отмечает Николаева.

По регламенту олимпиады на один день участникам дается всего пять часов. Николаева подчеркивает, на олимпиаду «Туймаада» отбираются ребята, которые уже проявили себя на других площадках, с высокими рейтинговыми результатами на других испытаниях. Задачи нужно решить, придумать и реализовать алгоритм на языке программирования. Можно сказать, это теоретическая информатика.

Дистанционные участники выполняют работы под видеонаблюдением на платформе ProctorEdu. Следует придумать наиболее оптимальный алгоритм решения задачи, уложиться по времени и решить задачи.

Наталья Васильевна рассказала о том, что второй год на олимпиаде «Туймаада» по информатике используется отечественная платформа Codeforces, автор которой Михаил Карасикович МЕРЗОНЯНОВ.

— Несколько членов жюри сами тоже там решают задачки, зарабатывают рейтинг и дойдя до определенного уровня, обретают возможность проводить в этой же системе олимпиады. Ну, очень надежная система, — оценила председатель.