Михеев день — народные приметы 27 августа

27 августа 2019 года православные христиане отмечают день памяти пророка Михея (из 12 пророков) (VIII в. до н. э.).

Пророк Михей жил в Иудее в годы падения Самарии (ок. 720 г. до н. э.). Пророчествовал при царях Езекии и Манассии, был современником Исайи. Михей является автором одноимённой пророческой книги — Книги пророка Михея, шестой среди книг «малых пророков».

Пророк Михей стоит у истоков необычного для своего времени стремления «упростить» иудаизм до его этической сущности:

О, человек! сказано тебе, что — добро и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом твоим

(Мих. 6:8)

В народном календаре 27 августа 2019 года было известно как Михеев день и Михей-Тиховей. В этот день было принято наблюдать за ветром и предсказывать погоду.

Приметы этого дня:

Если на Михея полетят журавли, в середине сентября месяца жди мороза, если же нет — жди поздней зимы.

Тихий ветер — к ясной осени, буря — к ненастному сентябрю.

День ясный — к ветреной осени.«Михеев день Успенский пост кончает, с бабьим летом бурей-ветром перекликается».

«Тихий ветер в сад — сухая осень в лес».

В этот день отдаются почести каменщикам — строителям храмов, крепостей и теремов, мастерам дел каменных.

Согласно народным приметам в этот день начинался листопад.