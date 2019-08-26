27.08.2019
00:47
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Народный календарь

Михеев день — народные приметы 27 августа

27 августа 2019 года православные христиане отмечают день памяти пророка Михея (из 12 пророков) (VIII в. до н. э.).

Пророк Михей жил в Иудее в годы падения Самарии (ок. 720 г. до н. э.). Пророчествовал при царях Езекии и Манассии, был современником Исайи. Михей является автором одноимённой пророческой книги — Книги пророка Михея, шестой среди книг «малых пророков».

Пророк Михей стоит у истоков необычного для своего времени стремления «упростить» иудаизм до его этической сущности:

О, человек! сказано тебе, что — добро и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом твоим
(Мих. 6:8)

В народном календаре 27 августа 2019 года было известно как Михеев день и Михей-Тиховей. В этот день было принято наблюдать за ветром и предсказывать погоду.

Приметы этого дня:

  • Если на Михея полетят журавли, в середине сентября месяца жди мороза, если же нет — жди поздней зимы.
  • Тихий ветер — к ясной осени, буря — к ненастному сентябрю.
  • День ясный — к ветреной осени.«Михеев день Успенский пост кончает, с бабьим летом бурей-ветром перекликается».
  • «Тихий ветер в сад — сухая осень в лес».
  • В этот день отдаются почести каменщикам — строителям храмов, крепостей и теремов, мастерам дел каменных.

Согласно народным приметам в этот день начинался листопад.

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