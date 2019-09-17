Михайлово чудо — народные приметы 19 сентября

19 сентября православные христиане отмечают день памяти Чуда архангела Михаила в Хонех:

Во Фригии, в городе Колоссы, недалеко от города Иераполя, был храм, посвящённый архангелу Михаилу, построенный одним из жителей города в благодарность за исцеление его дочери водами целебного источника, располагавшегося на том месте. В этом храме в течение 60 лет служил пономарем Архипп Херотопский, прославившийся своей добродетельной христианской жизнью. Язычники, питая злобу к Архиппу, решили уничтожить храм и одновременно убить Архиппа. Для этого они соединили в один поток две горные реки и направили его на храм. Архипп начал молиться архангелу Михаилу о предотвращении бедствия, и тогда около храма появился святой Михаил и, ударив жезлом по горе, открыл в ней широкую расселину, куда устремились воды потока и храм остался неприкосновенным. Город, где совершилось это чудо, стал называться Хоны (расселина, отверстие).