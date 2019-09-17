Михайлово чудо — народные приметы 19 сентября
19 сентября православные христиане отмечают день памяти Чуда архангела Михаила в Хонех:
Во Фригии, в городе Колоссы, недалеко от города Иераполя, был храм, посвящённый архангелу Михаилу, построенный одним из жителей города в благодарность за исцеление его дочери водами целебного источника, располагавшегося на том месте. В этом храме в течение 60 лет служил пономарем Архипп Херотопский, прославившийся своей добродетельной христианской жизнью. Язычники, питая злобу к Архиппу, решили уничтожить храм и одновременно убить Архиппа. Для этого они соединили в один поток две горные реки и направили его на храм. Архипп начал молиться архангелу Михаилу о предотвращении бедствия, и тогда около храма появился святой Михаил и, ударив жезлом по горе, открыл в ней широкую расселину, куда устремились воды потока и храм остался неприкосновенным. Город, где совершилось это чудо, стал называться Хоны (расселина, отверстие).
В народном календаре, 19 сентября называлось Михайлово чудо. Считалось, что этот день является рубежом первых утренних заморозков. День осенней братчины.
В этот день повсеместно проходили братчины — сельские праздники, где решались внутренние вопросы сельского общества. По своей значимости они занимали второе место после Никольской. В иных местах братчину проводили через день — на Осенние оспожинки.
Поговорки и приметы 19 сентября:
- Коровки с поля — и пастуху воля.
- Осиновые листья ложатся вверх лицом — к студёной зиме; изнанкой кверху — к тёплой; наполовину изнанкой, наполовину лицом – зима ожидается умеренная.
- На Михайлу нельзя работать — Бог накажет.
- «Не бойся матери Прэчыстой, а бойся отца Чуда».
- Что мир порядил, то Бог рассудил.
- На праздник и у комара сусло.
Whatsapp +7 (999) 174-67-82