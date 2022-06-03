«Михаил Светлов» открыл навигацию-2022

Сегодня от причала речного порта в первый рейс навигации 2022 года вышел круизный теплоход «Михаил Светлов», пока в 11-часовой прогулочный рейс. Капитан теплохода Николай Баньков отметил, что в этом году команду ждет очень насыщенная навигация: «В этом году мы будет ходить на Ленские столбы и Тикси. В экипаже есть новые ребята, но основной состав – это те, кто работает на «Светлове» уже несколько лет. Команда у нас дружная, профессионально подготовленная».

Уникальный арктический круиз по маршруту Якутск–Тикси позволит осмотреть дикие труднодоступные районы севера Якутии, Есть возможность осмотреть музей под открытым небом Соттинцы, увидеть знаменитую «Ленскую трубу», Хараулахские скалы, известные острова «Каменный» и «Тит-ары», уникальные рыболовные угодья Хохоччу и Соболь, уникальный 114-метровй остров Столб. Всё путешествие занимает 14 дней.

Визитная карточка «Михаила Светлова» — это, конечно, же ресторан. Питание на теплоходе организовано по системе «шведский стол». Превосходная кухня, сбалансированное питание с достаточным содержанием витаминов, широкий ассортимент блюд, выполненных поварами по оригинальным рецептам действительно производят фурор. По словам директора ресторана Таисии Мальцевой, ими разработано отдельное меню для маленьких гостей, в которое входят каши, соки, фрукты и молочные продукты. Все продукты экологически чистые, безукоризненно свежие, от лучших производителей.

Пожелаем всему экипажу удачной навигации и семь футов под килем!