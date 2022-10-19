Михаил Старостин: Молодым якутским художникам сегодня трудно

Именитый якутский художник, доцент кафедры живописи и графики АГИКИ Михаил Старостин рассказал о нынешнем состоянии изобразительного искусства.

«У народа саха очень много талантливых детей: тех, кто хочет рисовать, умеет это делать. В дальнейшем при поступлении в институт они сильно развиваются. Уровень таланта очень высок по сравнению с прошлыми поколениями», — говорит Михаил Старостин.

Заслуженный художник России отметил, что его молодым коллегам сложно жить на продаже работ.

«В советское время художников поддерживали, работы охотно покупали. Сейчас это в истории. Поэтому много молодых ребят, кто пробует себя в смежных профессиях: как иллюстраторы книг, дизайнеры рекламы, учителя или татуировщики», — добавил Михаил Старостин.

Михаил Старостин преподает в Арктическом государственном институте культуры и искусства более 22 лет.

Полный рассказ выдающегося деятеля искусств можно посмотреть на YouTube: https://youtu.be/vLO_SbAZf-4