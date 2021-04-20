Михаил Сивцев с коллегами из Башкортостана обсудили проект по внедрению полилингвальной модели поликультурного образования

Сегодня, 20 апреля, министр образования и науки Республики Саха (Якутия) Михаил Сивцев провел встречу с делегацией из ФГБУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы».

Вместе с деканом факультета башкирской филологии Ляйлей Хусаиновой, доцентом кафедры татарского языка и литературы Нурией Халиуллиной и доцентом кафедры романо-германского языкознания и зарубежной литературы Гузелью Галиевой они обсудили реализацию проекта «Сравнительный анализ практик внедрения полилингвальной модели поликультурного образования».

Данная научно-исследовательская работа проводится в целях содействия изучению опыта внедрения полилингвальной модели поликультурного образования в национальных республиках Российской Федерации с дальнейшим обобщением лучших практик.

Министр образования и науки РС (Я) обратил внимание на то, что одной из важнейших задач языковой политики республики является создание условий для обеспечения конституционного права граждан на получение образования на родном языке. «В настоящее время 56,4% школ республики имеют классы с обучением на родном якутском языке. Кроме этого, как предмет изучаются якутский, эвенский, эвенкийский, юкагирский, долганский, чукотский языки, литература и культура. Особое внимание требует изучение языков коренных малочисленных народов Севера. В условиях, когда в семье родители сами не владеют родным языком и не могут приобщить детей к нему, образовательные организации становятся основным и единственным ресурсом для сохранения родных языков коренных малочисленных народов Севера», — сказал Михаил Сивцев.

Также министр отметил, что республике уделяется особое внимание и русскому языку: «Высокое качество обучения языку как в школах с русским, так и с родным якутским языком обучения, подтверждаются высокими баллами на ЕГЭ по русскому языку. Каждый третий выпускник республики получает свыше 70 баллов на этом экзамене, ежегодно в нашей республике есть стобалльники по русскому языку. Также стоит добавить, что в рамках реализации Госпрограммы «Сохранение и развитие государственных и официальных языков в Республике Саха (Якутия) на 2020 – 2024 годы» разрабатывается портал для изучения родных языков народов республики».

Представители «Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы» отметили, что полилингвальная и поликультурная образовательные модели могут дать особые языковые условия для обучающихся национальных регионов России.

Подобная практика сможет создать языковую базу для обеспечения качественной образовательной деятельности для всех обучающихся.