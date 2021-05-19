Михаил Сивцев: Мы поддерживаем инициативную молодежь Якутии

В Якутии активная, целеустремлённая молодежь. Республика поддерживает инициативную молодежь и плодотворно сотрудничает с молодыми людьми. Это отметил министр образования и науки Якутии Михаил Сивцев, комментируя пленарную дискуссию «Будущее ДФО: как создать пространство для самореализации молодежи», передаёт ЯСИА.

Сегодня в Хабаровске стартовал форум «ProДФО – Хабаровский край», где на одной площадке представители власти, население, эксперты и СМИ открыто и неформально обсуждают темы развития Дальнего Востока.

На форуме развернулась дискуссия вокруг темы «Дальний Восток – территория развития успешной молодежи». Спикерами выступили заместитель председателя правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики России Алексей Чекунков.

«Молодёжь — это будущее» — именно эти слова Юрия Трутнева я хочу отметить.

Правительство Российской Федерации активно поддерживает молодежь региона и реализует госпрограммы: это и местный материнский капитал, Дальневосточная ипотека, Дальневосточный гектар, хорошие результаты показывают программы поддержки малого и среднего бизнеса и многие другие» — сказал Михаил Сивцев.

Также он отметил, что у молодежи Дальнего Востока появляется стимул и возможности реализовать свои идеи.

«Приведу слова Юрия Петровича: «На территории Дальнего Востока с государственной поддержкой реализуется более 2.600 инвестиционных проектов, где создано 70 тысяч рабочих мест». Кроме того, сократился отток молодежи из региона. К нам приезжают молодые специалисты из других регионов. На мой взгляд, это отличный результат. Постепенно нам удаётся стабилизировать ситуацию с миграцией. Конечно, еще предстоит большая кропотливая работа» — прокомментировал министр.

По его словам, молодежь региона волнует рост цен на жилье – это один из приоритетных вопросов. По этому поводу министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков отметил, что программы по застройке жилья в регионе и создание Дальневосточных кварталов должны увеличить предложение жилья для того, чтобы удержать рост цен и позволить большему количеству людей, в первую очередь, молодым семьям приобрести жилье по доступным ценам. Это большой и важный шаг в направлении поддержки молодёжи.