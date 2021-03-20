Михаил Сивцев: Искусственный интеллект спрогнозирует образовательную траекторию ребенка

«Общество оценивает цифровую зрелость наличием компьютеров, программных продуктов, доступностью интернета, и, наконец, переводом услуг в электронную систему. С этой точки зрения мы считаем себя достаточно продвинутым регионом. Но это только начальный этап созревания общества в «цифре». Это только базовые вещи. Настоящая цифровая зрелость должна наступить тогда, когда мы продвинемся еще на два шага вперед», — об этом говорил министр образования и науки РС(Я) Михаил Сивцев на панельной дискуссии, посвященной цифровой трансформации в сфере образования. Мероприятие состоялось 19 марта в рамках форума «Университеты и развитие геостратегических территорий России» в Северо-Восточном федеральном университете.

Для того, чтобы цифровизация прочно вошла в процессы, которые происходят в системе образования республики, мы должны перейти на автоматизацию процессов, отметил министр. «На примере системы образования – заявление о постановке в очередь, заявление о зачислении ребенка в детский сад, издание приказа о зачислении ребенка в детский сад должны быть в электронной системе. Должна быть сделана интеграция данных о состоянии здоровья наших детей в системе образования с данными министерства здравоохранения. Формирование учебного плана и прикрепление контингента в этот учебный план должно проходить в электронной системе. Это приведет к формированию шаблонов в автоматическом режиме, что повлечет за собой регулирование финансовых взаимоотношений в электронной системе на основе тех данных, которые у нас появятся. Вот это и есть система автоматизации процессов. Но и это только начальные шаги к настоящей цифровизации», — рассказал Михаил Сивцев.

В будущем мы должны прийти к накоплению данных о человеке, на протяжении его пребывания в системе образования.

«Что это значит? Ребенок, воспитанник детского сада обращается к медработнику, медработник забивает его данные и эта информация автоматически попадает и в поликлинику, и в министерство здравоохранения, и к родителю. Со временем должна сформироваться единая база данных. К примеру, ребенок идет в дворец детства заниматься музыкой. Некая система, как только он приходит в учреждение дополнительного образования, дает информацию в школу. Тогда у нас появляется система автоматического учета наших детей в системе дополнительного образования, мы будем знать об их предпочтениях и запросах. Это освободит наших воспитателей, преподавателей, учителей от рутинной работы, заполнения отчетов и тд. Это уже второй уровень цифровизации.

По мере накопления объема данных мы должны перейти на уровень управления на основе этих данных.

Это должно происходить на основе искусственного интеллекта, который спрогнозирует образовательную траекторию ребенка, будет сообщать о необходимости обратиться к врачу и тд. Вот это уже цифровая зрелость. Это и будет настоящей цифровой трансформацией системы образования», — отметил министр.

«Сегодня у нас нет интеграторов всех этих решений. Нет системы ведения контингента, ведения кадрового учета, ведения данных о дополнительном образовании и предпочтениях наших детей. И это проблема. Технические сложности тоже есть, но они решаемы. Главная проблема в том, что люди не до конца осознали всю перспективу и главную цель информатизации всей системы. Если мы продолжаем заполнять вручную приказы, то как мы обучим наших детей этим вещам? Ведь мы сами еще не пришли к этому, не осмыслили. Для этого мы должны всем нашим педагогическим сообществом договориться о том, что мы должны работать и развиваться в этом направлении.

Тогда у нас появится свобода у учителей, классных руководителей, директоров. Зоны ответственности будут четко разделены, родители перестанут простаивать в очередях, мы будем знать состояние здоровья ребенка, правильно организовывать его отдых, питание и оздоровление.

Вот это и должна быть наша конечная цель – забота о будущем ребенка», — завершил министр.

Справка:

Форум «Университеты и развитие геостратегических территорий России» проводится по инициативе Северо-Восточного федерального университета, крупнейшего высшего учебного заведения в Республике Саха (Якутия) и Чукотском автономном округе. Мероприятие проходит при поддержке Минобрнауки РФ, Российской академии наук и правительства Якутии. Участники форума обсудят наиболее актуальные вопросы развития науки и высшего образования в России. Форум проходит в очном и дистанционном формате.