Михаил Прокопьев стал бронзовым призером чемпионата России в Чите

Сегодня в Забайкальском крае проходят полуфиналы чемпионата России по боксу. В весовой категории до 48 кг выступил спортсмен сборной Республики Саха (Якутия) Михаил Прокопьев. Его соперником стал трехкратный чемпион России из Челябинска Эдмонд Худоян. Михаил показал конкурентный бой и все три раунда работал первым номером. Более опытный Худоян предпочел искать свои возможности в ответных атаках и в этом преуспел. По единогласному решению судей Эдмонд выходит в финал, сообщает тгк Спорт Якутии.

А Михаил Прокопьев впервые в спортивной карьере становится бронзовым призером чемпионата России. Напомним, якутский боксер выиграл в первом круге бой с призером чемпионатов России Игорем Царегородцевым из Татарстана. Далее Михаил смог победить также боксера из Якутии Рустама Туприна.

Михаил Прокопьев из Томпонского улуса, его личный тренер МСМК Дмитрий Федоров, вице-президент Федерации бокса Якутии Степан Павлов.