Михаил Прокопьев обеспечил вторую медаль для сборной Якутии!

Сегодня в Чите проходят четвертьфинальные бои чемпионата России по боксу. В составе сборной Якутии в следующую стадию соревнований вышел спортсмен из Томпонского улуса Михаил Прокопьев, сообщает тгк Спорт Якутии.

В поединке весовой категории до 48 кг Михаил Прокопьев встретился с еще одним боксером из Якутии Рустамом Туприным из г. Удачный. Бой прошел в хорошем темпе. Первым номером работал Туприн, который наносил большое количество ударов. Прокопьев отвечал выверенными контратаками, в третьем решающем отрезке был точнее и напористее соперника. Победу ему присудили единогласным решением.



Ранее в полуфинал весовой категории до 51 кг вышел заслуженный мастер спорта из Мегино-Кангаласского улуса Василий Егоров. Поединки за выход в финал пройдут в Чите в пятницу, 7 октября.