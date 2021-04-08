08.04.2021
17:05
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Некролог

Михаил Николаев соболезнует

Город Покровск, Хангаласский улус главе района Иринееву Олегу Валерьевичу.

С глубокой болью в сердце получил известие о трагической смерти Галины Дмитриевны Иннокентьевой, матери семьи Коркиных Кунней Сергеевны и их детей Саши и Кэрэли при пожаре в жилом доме села Чапаево.

Примите мои искренние исходящие от сердца глубокое соболезнование всем жителям села и улуса.

Глубокая боль от гибели людей не оставляет равнодушным никого у нас в республике. Исстари у нашего народа есть добрая традиция помогать всем 
миром пострадавшим.

27 семей потеряли всё, что накопили своим трудом, 27 семей, 68 человек 
остались без жилья и одежды. Убежден, мы не оставим в беде наших людей. 

Мужайтесь, объединяйтесь, проявим сплоченность и великодушие!
М.Николаев.

Источник: М.Николаев
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