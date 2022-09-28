28.09.2022
15:30
207
Общество
Михаил Николаев: Россия всегда преодолевала трудности
В своем обращении к народным депутатам и членам правительства в День государственности республики Михаил Николаев отметил, что необходимо уделить большое внимание развитию науки, подготовке кадров в вузах, колледжах и учебных заведениях страны — передает телеграм-канал телеканала «Якутия 24».
Фото: https://t.me/yk24ru
Источник: https://t.me/yk24ru
#Михаил Николаев#Михаил Николаев: Россия всегда преодолевала трудности#Первый Президент Республики Саха Михаил Николаев#республика саха (якутия)#Якутия
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