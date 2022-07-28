Михаил Николаев приветствует участников «Дети Азии»

Первый президент Республики Саха (Якутия), инициатор, идейный вдохновитель и основатель Игр «Дети Азии» Михаил Николаев поздравил всех участников, организаторов этого значимого события.

«Дорогие дети, уважаемые организаторы, все, кто сопричастен к Международным спортивным играм «Дети Азии»!

Я поздравляю вас со стартом знаменательного события, которое стало достоянием не только республики, но всей страны.

«Дети Азии» сегодня приобретают, прежде всего, фундаментальное значение для воспитания нового поколения, которое стремится быть единым во благо всего человечества. Я очень рад, что, несмотря ни на какие обстоятельства, Международные игры состоятся, ведь они сегодня имеют, прежде всего, объединяющее значение. Мы всегда говорим: «Дети – будущее планеты», и это большая гордость для якутян, — знать, что мы вносим свою лепту в созидательное развитие мира.

Само время показало, что наше решение о проведении Игр было самым правильным. Многие были удивлены и даже против. Тем не менее, мы твердо знали: не только «о хлебе насущном» необходимо думать, хоть и в тяжелое для страны время, но и об общем развитии, здоровом будущем нации. Первые Игры всколыхнули мировое спортивное сообщество, и наша небольшая республика стала хозяйкой поистине события мирового масштаба континентальных олимпийских игр для детей. В сознании многих людей Якутия стала ассоциироваться с прогрессивным развитием. И сейчас «Дети Азии» приобрели авторитет далеко за пределами страны, получив признание на мировой спортивной арене.

Примечательно осознавать, что за все время проведения Игр «Дети Азии», в них приняли участие более 10 000 юных спортсменов. Многие выросли именитыми чемпионами, в том числе Георгий Балакшин, Арсен Галстян, Виктор Лебедев, Наталья Леонтьева, Дария Дмитриева. Для министра спорта республики Леонида Спиридонова «Дети Азии» были первым соревнованием международного уровня. Но главное, что дали Игры подрастающим поколениям – это чувство единения, дружбу, стремление к победе не только в спорте, но и в жизни. Здоровая, сильная нация может покорить все и успешно развивать все сферы — образование, науку, сельское хозяйство, промышленность.

Наша главная цель – воспитывать в детях и молодежи целеустремлённость, силу духа и волю, потребность в здоровом образе жизни и чувство ответственности за развитие нации, родины и всей планеты. С праздником, дорогие друзья!».

Напомним, что Михаил Николаев подписал Указ о проведении Игр 19 сентября 1995 года. С этого момента начался яркий путь спортивного события, определившее начало прогрессивного развития не только спорта, но и всей республики. В регионе были построены крупные инфраструктурные объекты, началась целенаправленная поддержка и подготовка юных спортсменов, которые стали впоследствии чемпионами мирового уровня!