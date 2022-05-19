Михаил Николаев посетил Дом дружбы народов им. Кулаковского

Сегодня Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского посетил первый президент Республики Саха (Якутия), государственный советник Республики Саха (Якутия) Михаил Ефимович Николаев.

Визит высокого гостя в ДДН состоялся в рамках 145-летия основателя якутской литературы, философа, гуманиста Алексея Елисеевича Кулаковского. Разговор с ним был посвящен юбилейным мероприятиям, намеченных в этом году на республиканском уровне.

Михаил Ефимович акцентировал свое внимание на патриотическое воспитание и духовное развитие подрастающего поколения, и в этом главное влияние должны оказать культурные и образовательные учреждения и традиционное семейное воспитание. Михаил Николаев отметил важность изучения творческого наследия Алексея Кулаковского и на примере его духовных наставлений сделать приоритет воспитания будущего якутянина. Кулаковский повлиял на умы и настроения целого народа, своей творческой деятельностью во многом определил главные ценностные ориентиры общества в условиях многообразия и смешения культур и народов.