Михаил Николаев открыл выставку хангаласцев в Якутском музее

В Якутском музее им. Ем. Ярославского стартовал музейный проект, посвященный 100-летию Якутской АССР.

В День государственности Республики Саха (Якутия) в Якутском государственном объединенном музее истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского состоялось торжественное открытие выставки «Сказание о земле Хангаласской».

Выставка дала старт музейному проекту, посвященному 100-летию образования Якутской АССР. В рамках данного проекта 34 муниципальных района и два городских округа в течение 36 месяцев будут знакомить посетителей со своей многовековой историей, достижениями и развитием.

Хангаласский улус — один из старейших улусов, расположенный в долине Эркээни, известный своей исключительной природой и достопримечательностями. Это родина легендарного Тыгына, родоначальника Хангаласского улуса.

В 2019 году в Хангаласском улусе проходят юбилейные мероприятия, посвященные 300-летию со дня рождения Софрона Сыранова, первого головы Кангаласского улуса. В целях увековечивания его имени в Хангаласском улусе учрежден Почетный знак имени Софрона Сыранова, вручаемый за значительный вклад в развитие местного самоуправления, будет установлен памятный знак в местности, где родился первый депутат.

На открытии выставки присутствовали высокопоставленные гости: первый президент РС (Я) М.Е. Николаев, председатель Конституционного суда РС (Я) А.Н. Ким–Кимэн, член Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ А.И. Широков, депутат Государственного собрания Ил Тумэн РС(Я) Д.А. Семенов, руководитель департамента информационной политики и массовых коммуникаций администрации главы и правительства РС (Я) А.И. Ноев, заместитель главы Хангаласского улуса по социальной политике Н.Н. Федоров и др.

Экскурсию для почетных гостей провел заслуженный работник культуры РС(Я), лауреат государственной премии им. П.А. Ойунского, почетный гражданин Хангаласского улуса П.Н. Харитонов-Ойуку.

Выставка «Сказание о земле Хангаласской» знакомит посетителя с историей, развитием и достижениями улуса в области культуры, образования, здравоохранения. На выставке представлено много интересных и уникальных экспонатов, среди которых якутский национальный костюм М.Е. Николаева, его сувениры и подарки, предоставленные библиотекой-архивом первого президента РС (Я) М.Е. Николаева, реконструкция костюмов семьи Г.В. Ксенофонтовых, портрет М.Е. Николаева – дар музею от директора ОАО «Якутцемент» Мамедова Алиш Забид Оглы, а также мундиры полковников С.И. Прокопьева и И.А. Федорова, парадный мундир гвардии генерал-майора А.И. Притузова, их награды, документы, личные вещи и многое другое.

Выставка будет работать до 27 ноября с.г. в выставочном зале на втором этаже главного корпуса Якутского музея.