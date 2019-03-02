Михаил Николаев: Нужно приглашать молодых учёных осваивать Дальний Восток

«Дальний Восток и Арктику надо развивать не только дальневосточным гектаром и территориями опережающего социально-экономического развития. Надо развивать интеллектуальный потенциал, академическую науку», – отметил первый президент Якутии Михаил Николаев.

Комментируя итоги встречи главы республики Айсена Николаева с президентом Российской академии наук Александром Сергеевым, в которой он также принял участие.

«Фундаментальная наука в Сибири появилась с создания Сибирского отделения Академии наук в 50-е годы. В момент создания СО РАН было всего 8 академиков, сегодня – более ста; если раньше представители науки занимались в основном прикладными науками, то сегодня интеллектуальный потенциал перекинулся на другие перспективные направления», – сказал он.

Однако, по мнению Михаила Ефимовича, достигнутых результатов недостаточно. Так, по его данным, удельный вес представителей науки Дальневосточного федерального округа, начиная от студентов и заканчивая докторами наук, составляет всего 3,5-4% от всего российского уровня.

Между тем соседние с ДФО страны имеют стабильно высокие позиции в самых разнообразных областях науки, в том числе в высокотехнологичных направлениях. Чтобы сократить это отставание, по мнению Михаила Николаева, нужно приглашать молодых учёных осваивать Сибирь и Дальний Восток интеллектуально, поднимать уровень обучения в общеобразовательных школах, создавать сеть президентских школ. Начавшийся разговор более предметно должен продолжиться на полях очередного Восточного экономического форума, добавил он.

Напомним, Айсен Николаев встретился с Александром Сергеевым 27 февраля. На встрече были обсуждены инициативы Якутии по созданию передового научного центра по исследованию материалов, элементов техники и технологий, устойчивости живых систем в условиях экстремально низких температур, развитию сети школ для одаренных детей.