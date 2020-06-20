Михаил Николаев: Мы заложили правильный вектор развития

Первый Президент Республики Саха (Якутия), государственный советник Республики Саха (Якутия) Михаил Ефимович Николаев поделился своими мыслями о том, какие поправки в Основной закон государства он считает основными, и почему все якутяне 1 июля должны выразить свою гражданскую позицию.

— В состав Конституционной комиссии по разработке Основного документа страны я был избран в 1990 году Съездом народных депутатов России. Конституция была принята в 1993 году. Периоду ее подготовки и принятию всеобщим голосованием предшествовало подписание в 1992 году Федеративного договора.

С тех пор прошло 27 лет. Я горжусь тем, что в принятой в те трудные, переломные годы Конституции РФ была выражена заложенная в ней философия суверенного развития Российской Федерации. Сегодня эта концепция получает дальнейшее развитие в поправках в Конституцию России, которые мы будем принимать всенародным голосованием 1 июля 2020 года.

— Михаил Ефимович, на Ваш взгляд, какие поправки в Конституцию РФ являются ключевыми и почему?

— Ключевыми поправками в Конституции Российской Федерации, на мой взгляд, являются расширение и конкретизация существующей Статьи 7 о том, что Российская Федерация есть социальное государство, суть которого народосбережение, а также норма, гласящая, что задача государства — «на основе укрепления и повышения эффективности государственного управления, сделать страну процветающей Великой Державой».

Впервые в истории Конституционного строя в нашей стране вводится ограничение лицам, имеющим гражданство иностранного государства либо вида на жительство, быть избранными на посты от главы муниципалитета до президента страны, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ.

Конкретизация социальной политики в контексте развития общества имеет принципиальное, судьбоносное для жизни каждого из нас значение.

— Много поправок касаются расширения и усиления полномочий Совета федерации, Госдумы, Совета безопасности. Чем вызвана такая необходимость и какой результат она даст?

— Прочность, стабильное наступательное развитие любого государства зависит от повышения ответственности всех ветвей власти. Судьбой мне было уготовано участвовать в работе всех ветвей власти на региональном и федеральном уровнях нашей страны. И мне было хорошо видно, кто пашет и сеет, а кто играет роль наблюдателя, оппозиционера или демократа. Мы все находимся в одной лодке, ответственность надо разделять на всех, вот почему роль парламента, его сенаторов и депутатов как никогда должна повышаться.

— Наиболее обсуждаемыми поправками сегодня являются статьи, касающиеся деятельности Президента РФ, и особенно закрепление в Конституции ограничения нахождения на посту президента одного человека двумя сроками. При этом больше всего людей волнует возможность действующего главы государства выдвинуть свою кандидатуру в 2024 году. Что Вы думаете об этом?

— Вот уже 30 лет мы все участвуем во всенародных выборах главы государства. Каждый раз мы видим, как действующий президент побеждает с большим отрывом от других кандидатов. Думаю, для России намного важнее не количество сроков, а исполнение главой государства главного критерия: обеспечения права народа на суверенное развитие страны, на безопасность государства, мира и согласия между народами.

— Сегодня во многих вносимых в Конституцию поправках можно увидеть те направления, которые вы, будучи Президентом Республики, внедряли в жизнь Якутии. Это защита детей и детства, пропаганда семейных ценностей, развитие национальных языков и многое другое. Какие чувства вызывает у вас закрепление этого в Основном законе Российской Федерации?

— То, что нами сделано в республике в 90-е годы — это наша история, наше достояние, многие наработки сегодня стали национальными проектами для всей страны. Мы были правы, мы заложили правильный вектор развития, за что я искренне благодарен своему народу и прежде всего народу саха, именем которого названа наша республика.

Как-то я задумался над формулой счастья и пришел к выводу, что счастье – это любимая работа, любимая семья и востребованность людьми. Сегодня настал момент истины. Кто мы? Россия и Якутия востребованы друг другом навеки веков.

1 июля каждый из нас запишет в своей памяти золотыми буквами: Я — за величие России, я за наш общий основной закон – Конституцию Российской Федерации!