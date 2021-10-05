Михаил Николаев: Лидерство начинается в школах

Первый президент Якутии поздравляет с Днем Учителя

Дорогие Учителя, от души рад поздравить вас с профессиональным праздником – С Днем учителя!

День Учителя по‑настоящему всенародный праздник, ведь каждый из нас был учеником, и у каждого остался в памяти любимый учитель и наставник, благодарность к которому мы сохранили в своей душе. Мир знаний, мир науки, мир жизни открывает нам Учитель. И порой на этот прекрасный мир мы видим глазами наших Учителей.

И в сегодняшнем изменяющемся мире Учитель должен быть не только профессионально грамотным, владеть новейшими средствами и методиками обучения, но и осознавать суть глубоких перемен, которые идут в обществе. Сегодня как никогда важно научить детей самостоятельно мыслить, принимать решения и нести ответственность за свой выбор в век великих технических изменений, креативной индустрии и экономики знаний. И в этом мире очень важна конкурентоспособность, лидерство.

А настоящее лидерство начинается в наших школах. Потому сегодня перед Вами – Учителями стоит большая ответственность – воспитать лидеров, это можно сделать только, став лидером, ибо лидера можно воспитать только на своем личном примере. И мы это можем сделать, так как в истории Якутии, у нашего народа имеется опыт/пример. Так, в республике за очень короткий период в XX веке из необразованного народа мы стали самой читающей нацией в России; в период с 1990 по 2000 годы республика совершила громадный прорыв в развитии человеческого потенциала, перепрыгнув с 41-го на 8-е место среди субъектов Российской Федерации, согласно данным программы развития ООН; мы самыми первыми создали гимназии и лицеи в 1990-е годы – авторские школы повышенного уровня, которые потом повсеместно распространились; Якутия дала великолепные проекты, которые сегодня являются национальными в российском масштабе – демография, образование, здравоохранение и культура. Они были заложены и сформулированы именно у нас.

Дорогие Учителя, верьте в себя и в свой талант, усердно трудитесь и вы добьётесь всего, а самое главное, вы сможете обеспечить прорыв в образовании, воспитании лидеров развития будущего, способных конкурировать на свободном глобальном рынке трудовых ресурсов.

Пусть в ваших сердцах никогда не иссякнет доброта и мудрость, любовь и уважение, не погаснет огонь искренней преданности своему делу.

Желаю вам, дорогие Учителя, крепкого здоровья и благополучия, оптимизма, успехов в вашем благородном деле – воспитания нации.