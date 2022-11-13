Михаил Николаев — капитан созидательного проекта «Музыка для всех»

Сегодня, 13 ноября – Первому Президенту РС(Я) Михаилу Ефимовичу Николаеву исполнилось 85 лет.

Выступление М.Е.Николаева на конкурсе пианистов им. М. Жиркова в Москве в Рахманиновском зале МГК им. Чайковского. 15.04. 2021

С самого начала своего руководства Михаилу Ефимовичу приходилось размышлять о высоких идеалах, судьбах мира, говорить о сложном на доступном языке.

Выступление М.Е. Николаева

Твердость и целеустремленность Михаила Ефимовича к поставленным задачам приносила обществу положительный результат. Благодаря его стараниям были созданы уникальные условия для талантливых детей: Высшая школа музыки (1993 г.), Республиканское хореографическое училище им. Аксинии и Натальи Посельских (1995 г.), Физико-математический форум “Ленский край” в с. Чапаево (1999 г.) и т.д.

В 1996 году им были основаны международные детские спортивные игры «Дети Азии», проект соединивший генетическую память народа с современным развитием массового спорта в Якутии, а теперь и России. Эти и другие примеры демонстрируют редкостную государственную дальновидность Михаила Николаева, отразившиеся в сегодняшних положительных результатах и рейтингах нашей республики. Михаил Ефимович по праву заслужил и заслуживает непререкаемый авторитет политика, ищущего эффективные пути решения задач, умению четко определять приоритеты и перспективы.

Михаилу Николаеву есть чем гордиться, все его этапы биографии всецело связанны с Якутией и определяют его жизненную успешность и заслуженное уважение народа.

Кстати, в народе говорят, что значимость человека определяется не тем, сколько лет он прожил, а тем, чего он за эти годы сумел достичь.

Очень высоко ценю вклад М.Е. Николаева в инициативе и разработке проекта «Музыка для всех». Именно, он, уже крупный партийный, государственный и политический деятель с богатым опытом работы возглавил и сам включился в процесс (и до самого принятия программного документа) взаимодействовал с Министерством образования и Министерством культуры и духовного развития Якутии. Его выступления всегда отличались хорошим владением вопроса, качественной подготовкой материала и аргументацией.

1 конгресс 2013 в ДП 1.

В чём заключалась идея проекта проект М. Николаева «Музыка для всех»? Она преследовала главную задачу – развитие музыкальной культуры в РС(Я) как живого капитала общества и признания на государственном уровне роли и значения музыкального образования. Здесь проект выступил в качестве существенной части национальной культуры и одного из приоритетных направлений её развития. Как тут не вспомнить слова Антона Рубинштейна одного из ключевых фигур в музыкальной жизни России XIX века: «Музыка возвышает душу и облагораживает человека. Способствует развитию в нём чувства прекрасного, а став близким другом она приносит радость, утешает, поддерживает. Но, чтобы музыка вошла в жизнь ей необходимо с детства учиться – познать её язык, приобрести необходимые знания и практические музыкальные умения».

2018 год. После конгресса.

Проект, возглавляемый Михаилом Ефимовичем, за эти девять лет провел грандиозную работу – начиная с детских садов, общеобразовательных и музыкальных школ. Его Большие Форумы, выразившиеся в Международные конгрессы (2013, 2015, 2019, 2022гг) и конкурс молодых исполнителей «Розовая чайка» сыграли огромную роль в усовершенствовании разработки организационно- правовой структуры, в поиске новых направлений в жизнедеятельности проекта.

Проведенные конгрессы в столице Республики собрали элиту российского и зарубежного музыкознания, видных деятелей науки и искусства являющимися флагманами музыкальной педагогики Российской Федерации. Их роль и значение в просветительской миссии, внедрения музыкальных инноваций, признания нашего проекта как приоритетного направления развития Республики Саха -Якутия, сегодня очень ценна и содержательна.

М.Е.Николаев всегда в гуще событий. С лауреатом Межд.конкурса пианистов им. М. Жиркова в Москве с Игорем Захаровым.

С момента создания проекта были созданы все условия для широкого распространения музыкального образования в общеобразовательных школах, охватившего максимальное количество детей и подростков. Сегодня проект «Музыка для всех» востребован, созданы восемь музыкальных кластеров по направлениям: «Пятая четверть», «Каникулы с музыкой», «Юные таланты Арктики», проводится республиканская олимпиада по музыке «Музыкальный эрудит», конкурсы «Музыкальная семья», «Розовая чайка». Создан брендбук «Розовая чайка», есть рабочий сайт, издаётся журнал «Музыка для всех».

О ЯКУТСКОМ ПРОЕКТЕ «МУЗЫКА ДЛЯ ВСЕХ»

Бергер Н. А

БЕРГЕР НИНА АЛЕКСАНДРОВНА (Профессор Санкт-Петербургской гос.консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова): «…воплощается в жизнь проведение такого глобального государственного мероприятия, как проект «Музыка для всех» как феномен современного музыкального образования в России. Пусть наши встречи и общения расширяют рамки проекта распространяя поистине бесценный якутский опыт в другие регионы России».

Кирнарская Д. К.

КИРНАРСКАЯ ДИНА КОНСТАНТИНОВНА (Проректор Российской Академии музыки им. Гнесиных, профессор, доктор искусствоведения): «Не будет преувеличением утверждать, что нынешнее поколение в ответе за то, чтобы через несколько десятилетий одним из главных занятий жителей Земли стало музыкальное искусство. Мы, преподаватеди музыки, профессиональные артисты, уже сегодня вкладываем много сил в популяризацию и распространение классической и народной музыки в обществе. Проект «Музыка для всех» в течении многих лет является локомотивом этого движения в РС(Я) и за ее пределами».

Залесская М. К.

ЗАЛЕССКАЯ МАРИЯ КИРИЛЛОВНА (историк, музыковед, зам. главного редактора ИД «Молодая гвардия» : «В Якутии прекрасно понимают, что уважение к традициям, желание узнать и полюбить культуру своего народа, а также стремление познакомить с ней других – это то, без чего невозможно полноценное развитие личности в современном мире. Уникальный общереспубликанский проект «Музыка для всех», давший старт конгрессу, без сомнения по- настоящему способен поднять культуру нашей страны в целом».

Робустова Л. П.

РОБУСТОВА ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА (профессор, зав. кафедрой музыкального образования Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки) : «В результате беспрецедентный по идее и грандиозный по охвату национальный проект «Музыка для всех» показал миру реальность достижимых целей благодаря целенаправленной деятельности почти всего населения Республики на высшие духовные завоевания, на создание Человека будущего — как Человека новой культуры и мышления. Мы смотрим в Будущее с надеждой на то, что РС(Я) не только не остановится на пути крупных завоеваний и прогрессивного развития, но и перейдёт к грандиозной задаче масштабирования своего регионального опыта».

Айзенштадт С.А.

АЙЗЕНШТАДТ СЕРГЕЙ АБРАМОВИЧ (Засл. артист России, доктор искусствоведения, профессор Дальневосточного государственного института искусств): «Направленный на всестороннее развитие музыкального образования, якутский проект «Музыка для всех» стал знаковым явлением российской музыкальной жизни, выдвинув Республику Саха-Якутию в число флагманов отечественной культуры» .

Хочется отметить, что неоценимая деятельность в развитии и масштабировании проекта «Музыка для всех» принадлежит руководителю научно-методического центра проекта «Музыка для всех», засл. работнику культуры РФ и РС(Я) — Ольге Михайловне Харайбатовой.

Благодаря её команды сегодня создана нормативная база проекта, обобщен передовой опыт, совмещено общее и музыкально-профессиональное образование, осуществлена работа музыкально- дошкольного воспитания, выросло количество общеобразовательных школ реализующих проект. И наконец, наш национальный проект «Музыка для всех» сегодня вызывает пристальный интерес со стороны других субъектов Федерации России, со стороны мировой музыкальной общественности в качестве яркого примера преданности идеалам цивилизации, в преодолении трудностей и проблем на пути к высокой цели.

После работы IV Конгресса. В центре Харайбатова О.М.

Итак, за прошедшие девять лет с момента зарождения проекта «Музыка для всех» произошёл впечатляющий рост, позволяющий сегодня ставить самые серьёзные задачи развития проекта, а также его масштабирование на другие регионы России, возможно и мира.

Хочется выразить своё восхищение и признательность первому Президенту М.Е. НИКОЛАЕВУ за инициативу в создание замечательного республиканского проекта «Музыка для всех».

М. Николаев и автор статьи. «Да здравствует проект «Музыка для всех»

Ув. Михаил Ефимович! В молодости нам всем казалось, что вся жизнь впереди, а настоящее – подготовкой к дальнейшей жизни. Но, жизнь, оказывается, дело скоротечное и с приходом преклонного возраста сознание возвращает нас в недалекое прошлое. Горжусь тем, что являюсь одним из свидетелей зарождения и становления проекта «Музыка для всех».

Ваша гражданская закалка, жизненный опыт и проницательное видение как никогда нужны всем нам, продолжателям животворных традиций старшего поколения. Вы являетесь носителем добропорядочных начал и мудрости как символ величия человека, истинного представителя народа Саха в самом благородном понимании. От имени музыкально-педагогической общественности хочется пожелать Вам, чтоб не иссякала ваша щедрость души, благородство, не растрачивалась годами жизненная энергия. Для всех нас, Вы являетесь примером для подражания, стремящимся к служению во имя развития родной Республики Саха.

«На качелях» Денца в сопровождении детского хора и образцового оркестра дворца детства поёт нар. арт. РС(Я) Г. Петров. Дирижёр — Л.Белолюбская.

Как тут не вспомнить цитату древнегреческого мыслителя Гесиода: «Истинно велик тот человек, который сумел овладеть своим временем». Многая, Вам, лета, Михаил Ефимович!

Фото и видео автора статьи.

Источник: Владимир ИНДИГИРСКИЙ

Делегат четырех конгрессов, Засл. работник культуры РС(Я), Член Союза журналистов России, Лучший учитель искусств, музыкальный педагог.