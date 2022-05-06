Михаил Николаев: Детские игры должны быть вне политики

Президент Международного комитета Игр «Дети Азии» Владимир Максимов, встретился с их основателем, первым президентом Республики Саха (Якутия) – Михаилом Ефимовичем Николаевым.

В ходе встречи, Владимир Максимов проинформировал о деятельности Международного комитета Игр «Дети Азии», подготовке к предстоящим играм и рассказал о дальнейших планах. Он также поблагодарил Михаила Николаева за неоценимый вклад в развитие спорта и укрепление отношений между странами.

Владимир Максимов отметил, что встреча с основателем Игр это большая честь «Мы представили Михаилу Ефимовичу информацию о том, как сегодня развиваются Игры – проект, учреждённый им. Посоветовались с ним по планам касающимися продвижения и развития Игр. Михаил Ефимович поделился новыми идеями для раздумий и реализации их в будущем».

Также он лично вручил приглашение Михаилу Николаеву на седьмые Международные спортивные Игры «Дети Азии», которые впервые пройдут во Владивостоке с 27 июля по 8 августа 2022 года.

Михаил Николаев, поблагодарил за приглашение и выказал надежду на дальнейшее развитие Игр и их укрепление в мире спорта. Он заверил, что сегодня работа Международного комитета ведётся в верном направлении «Я думаю, что эти игры пройдут организованно, поскольку детские игры должны быть вне политики. Они должны быть объединяющие – мы всегда говорим: «Дети – будущее планеты». Мы – якутяне должны гордиться, что вносим свою лепту».

I Международные спортивные Игры «Дети Азии» Игры прошли в Якутске, 1996-м году. Они были организованы в ознаменование 100-летия современного Олимпийского движения по инициативе Михаила Николаева.