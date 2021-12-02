Михаил Никифоров выступит в радиоэфире «Диалог с властью»

В пятницу, 3 декабря в 13 часов 05 минут в прямом радиоэфире «Тэтим» НВК «Саха» на волне FM 107,1 в передаче «Диалог с властью» выступит заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Михаил Викторович Никифоров.

Михаил Никифоров расскажет о реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», исполнении госпрограммы по развитию сельского хозяйства и регулированию рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. В центре внимания вопросы, касающиеся социально-экономического развития Арктической зоны республики на период до 2035 года, состояния отрасли оленеводства, в том числе, кадровое и социальное обеспечение, а также вопросы развития предприятий рыбохозяйственного комплекса. Будет дана информация о наличии в хозяйствах в зимний период кормов для крупного рогатого скота и лошадей, учитывая непростую сенокосную кампанию в ряде улусов.

Слушателям радиоэфира Михаил Викторович также напомнит о принимаемых мерах господдержки малого бизнеса в условиях пандемии. Одна из тем эфира — проведение ежегодного фестиваля «Зима начинается с Якутии» и развитие внутреннего туризма в регионе. На эти и другие актуальные вопросы прозвучат ответы из первых уст в формате прямого эфира. Радиослушатели могут задать свои вопросы в ходе эфира передачи «Диалог с властью», позвонив по телефонам студии: 8 (4112) 32-00-66, 32-11-66. Вопросы, не прозвучавшие в прямом эфире, передаются участнику после радиопрограммы.