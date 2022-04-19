Михаил Никифоров поручил усилить работу по защите прав потребителей

В 2021 году Якутия заняла 19 место (467 баллов) в Рейтинге субъектов РФ по уровню защищенности потребителей и вошла в число регионов со средним уровнем защищенности. В 2018 году республика занимала 71 место с низким уровнем защищенности. Добавим, что по итогам прошлого года в группу с высоким уровнем защищенности вошло 18 субъектов. Рейтинг подводится один раз в два года. Информация озвучена в ходе заседания Межведомственного координационного совета при главе Республики Саха (Якутия) по созданию благоприятных условий для обеспечения прав потребителей, реализации региональной торговой и промышленной политики с учетом прав потребителей под председательством вице-премьера Михаила Никифорова.

«Мы достигли неплохого результата. Вместе с тем этого недостаточно, поскольку, как показывает анализ, не информируем о той работе, которую сделали. Нам необходимо скоординировать наши действия и усилиться в организационных вопросах», — сказал зампред правительства.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Изабелла Самойлова проинформировала о том, что в 2021 году поступило 1508 обращений в сфере защиты прав потребителей. Основная часть жалоб поступает в Якутске и составляет 89%, в также в Нерюнгринском, Мирнинском, Ленском, Алданском районах. В остальных районах от 1 до 3 обращений.

Что касается судебной защиты, составлено всего 73 исковых заявлений и дано заключений по гражданским делам в суды общей юрисдикции. Более 95% исков были удовлетворены. В пользу потребителей взыскано более 8 млн рублей, в том числе размер компенсации морального вреда составил 258,50 тыс. рублей.

В 2022 году предстоит усилить работу по профилактической работе и судебной защите прав потребителей.

По реализации программы «Обеспечение защиты прав потребителей в Республики Саха (Якутия) на 2019-2023 годы» за 2021 год проинформировал заместитель министра предпринимательства, торговли и туризма республики Максим Прокопьев достигнуты семь основных целевых показателей. Вместе с необходимо усилить работу по созданию межведомственных комиссий по защите прав потребителей при администрации муниципальных образованиях, а также оказанию бесплатных консультаций.