22.04.2022
22:26
443

Происшествия

Михаил Мярикянов: Это клевета!

Сегодня вечером с редакцией SakhaLife связался Михаил МЯРИКЯНОВ.  

Дорогая редакция SakhaLife!

Опубликованная Вами статья: https://sakhalife.ru/v-yakutskom-gorodskom-sude-razvalilos-gromkoe-ugolovnoe-delo/ с указанием источника статьи https://www.1sn.ru/280826.html не соответствует действительности. Приведённые в статье факты искажены. Нами в установленном законом порядке направлено заявление о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст.128.1 УК РФ (клевета).

В соответствии с законодательством прошу связаться со мной и опубликовать опровержение.

СМИ: В Якутском горсуде развалилось громкое уголовное дело?
Источник: Михаил МЯРИКЯНОВ.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх