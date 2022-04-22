Михаил Мярикянов: Это клевета!

Сегодня вечером с редакцией SakhaLife связался Михаил МЯРИКЯНОВ.

Дорогая редакция SakhaLife!

Опубликованная Вами статья: https://sakhalife.ru/v-yakutskom-gorodskom-sude-razvalilos-gromkoe-ugolovnoe-delo/ с указанием источника статьи https://www.1sn.ru/280826.html не соответствует действительности. Приведённые в статье факты искажены. Нами в установленном законом порядке направлено заявление о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст.128.1 УК РФ (клевета).

В соответствии с законодательством прошу связаться со мной и опубликовать опровержение.