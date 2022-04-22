22.04.2022
22:26
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Происшествия
Михаил Мярикянов: Это клевета!
Сегодня вечером с редакцией SakhaLife связался Михаил МЯРИКЯНОВ.
Дорогая редакция SakhaLife!
Опубликованная Вами статья: https://sakhalife.ru/v-yakutskom-gorodskom-sude-razvalilos-gromkoe-ugolovnoe-delo/ с указанием источника статьи https://www.1sn.ru/280826.html не соответствует действительности. Приведённые в статье факты искажены. Нами в установленном законом порядке направлено заявление о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст.128.1 УК РФ (клевета).
В соответствии с законодательством прошу связаться со мной и опубликовать опровержение.
Источник: Михаил МЯРИКЯНОВ.
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