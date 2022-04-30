Михаил Мурашко встретился с волонтерами-медиками

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и Глава Якутии Айсен Николаев в ходе открытия Республиканского кардиологического центра встретились с активистами Якутского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики».

«Сегодня мы обсудили горячие темы. У меня к вам просьба — не снижайте темпы, не снижайте обороты. Вовлекайте в свои ряды людей», — сказал Михаил Мурашко.

Министр выразил благодарность волонтерам за их деятельность, пожелал успехов, здоровья и вручил благодарственные письма за вклад в развитие добровольчества в сфере здравоохранения активистам Мээрим Калыевой и Анастасии Максимовой.

«Когда у нас были самые тяжелые времена по борьбе с COVID-19, когда реально рук не хватало: привозить людям продовольствие, лекарства, помогать пожилым, оказывать психологическую помощь, медики-волонтеры были одной из главных наших опор. Реально помогали в профилактической работе, оказании помощи людям», — отметил Айсен Николаев.



Региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики» было открыто в 2017 году на базе Медицинского института. Сегодня оно объединяет более 1600 якутян со всей республики. В конце 2021 года отделение было признано лучшим региональным отделением «Волонтеров-медиков» третьей категории.

«Волонтеры-медики – это кадровый резерв здравоохранения, а также движение исполняет желания людей, которые хотели быть медиками, но не стали ими, но они приходят к нам, обучаются и идут помогать людям, делая добрые дела», — сказала региональный и окружной координатор регионального отделения «Волонтеры-медики» Алёна Кычкина.

С 2020 года с начала пандемии волонтеры активно помогали медицинским организациям. По данным на 10 апреля добровольцы республиканского волонтерского корпуса, в том числе волонтеры-медики, отработали 54 тысячи заявок от граждан старшего возраста. Порядка 1500 волонтеров работали в медицинских организациях Якутии. Особенно ценной их помощь оказалась в период массовой вакцинации, организованной в больницах Якутска и в муниципальных районах.



Одно из основных направлений работы — санитарно-профилактическое просвещение, проведение крупных акции «Онкопатруль», «Вместе против ВИЧ» и другие. Активисты проводят инструктаж по оказанию первой помощи волонтерам, жителей. Особое внимание уделяется популяризации кадрового донорства, популяризации медицинский профессий.

В сентябре 2020 года стартовал проект «Команда здоровья в условиях пандемии». Проведено более 1000 мастер-классов, лекций, квизов и квестов, в которых в общей сложности участвовало 8000 человек, 8 школ волонтеров-медиков. Также в рамках проекта организовано 50 тренингов по профилактике гиподинамии и снято 10 социальных роликов.